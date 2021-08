"Hoy mi papá, que no tiene necesidad de trabajar, fue a ayudar a un amigo en una verdulería y un pibe menor de edad armado le robó todo", contó Diego Moranzoni en Crónica HD. El conductor revivió el momento en que su padre fue víctima de un asalto.

"Con mi hermano hoy estábamos hablando, ya son dos en seis meses. Un día lo van a matar porque vive en una zona difícil. Un día me van a llamar, como me pasó hoy al aire. Mi hermano me dice: 'Atendeme que le robaron de nuevo a papi'", expresó angustiado Moranzoni.

El padre del presentador de Crónica fue intervenido en reiteradas oportunidades, y según precisó al aire: "Es un hombre grande que ya tiene 4 by-pass". Además, rememoró qué fue lo que le ocurrió cuando su madre lo llamó para contarle que lo habían desfigurado a golpes.

"Cuando llegué lo vi a mi papá ensangrentado y desfigurado agarré el auto y fui en contramano hasta la comisaría y empecé a patear el escritorio sacado. Si me ponían a alguien adelante por ahí lo mataba", le comentó Diego al resto de los miembros de Crónica Central.

El testimonio completo de Diego Moranzoni en Crónica HD