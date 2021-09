Policiales 22-09-2021 13:40 Muerte de Diego Maradona: Dalma y Gianinna pidieron que Matías Morla declare en la causa

A través de sus abogados, las hijas del fallecido ex futbolista solicitaron que la investigación no quede centrada solo en los médicos. Y se oponen a que el caso se eleve a juicio si no hay avances en ese sentido.