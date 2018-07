Nahir Galarza fue declarada culpable por quitarle la vida a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos balazos por la espalda. Sin embargo, la joven de 19 años solicitó ir a una cárcel VIP para cumplir su condena. Se trata del Penal N°9 de la provincia de Entre Ríos más conocido como "La Granja Colonia El Potrero de Gualeguaychú".



Según informaron los medios locales, el abogado de Nahir se encargó de pedir, como lugar de alojamiento definitivo, el Penal N°9 de Entre Ríos, más conocido como "La Granja Colonia El Potrero de Gualeguaychú". Hasta el momento, la joven se encuentra presa en un calabozo de la comisaría del Menor y la Mujer. Pero, cuando la condena quede firme, deberá ser alojada en un penal.

Esta granja es la única cárcel mixta de la provincia de Entre Ríos y no parece una prisión, sino más bien un lugar de rehabilitación en donde Galarza podría tener ciertas libertades y trabajar con animales de corral. Allí se encuentran 24 mujeres recluidas, pero deberían haber sólo 15. Además de 237 hombres, pero por el momento no hay lugar para Nahir aunque ella y su familia solicitaron específicamente que pueda ir ya que no hay muros ni celdas.

Las autoridades aseguran que la falta de espacio es uno de los motivos por el cual la joven no puede cumplir su condena allí pero además, se niegan a darle algún tipo de beneficio especial.

