DETALLES 31-12-2021 18:10 Nahitan Nández fue denunciado por violencia doméstica, psicológica y patrimonial: piden su detención

La presentó su ex mujer. Cuando la policía lo fue a detener ya había viajado a Italia donde juega actualmente. No hay un pedido internacional de detención por lo que allá no perderá la libertad.