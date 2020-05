Un tribunal rechazó este lunes el pedido de arresto domiciliario basado en el riesgo de contraer coronavirus realizado por Hugo Bermúdez, uno de los dos condenados a prisión perpetua por el secuestro y el violento crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, cometido en 2011 en el partido bonaerense de Hurlingham.

En su fallo, los jueces Diego Bonanno y Mariela Moralejo Rivera, del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Morón, se negaron a otorgarle ese beneficio al condenado, en septiembre de 2017, a la pena máxima de prisión por considerarlo, junto con Leonardo Jara, coautor del delito de privación ilegal de la libertad coactiva, seguida de muerte, en venganza hacia el padre de la niña.

Días atrás, basado en los problemas de salud que padece y por encontrarse en el grupo de riesgo de contraer coronavirus, Bermúdez presentó un pedido para poder cumplir la pena en su domicilio, monitoreado por un dispositivo electrónico. El abogado defensor, Rodolfo Jorge, había explicado que su asistido "se encuentra comprendido, de conformidad con los criterios epidemiológicos vigentes" y detalló mediante un informe médico las razones de salud que fundamentaban el pedido en favor del condenado, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal 25 de Lisandro Olmos.

.

"La medida de coerción que hoy pesa sobre el imputado resulta la más idónea para asegurar los fines del proceso y frustrar el peligro de fuga", explicó el fiscal Pablo Galarza en su rechazo, y además destacó "la inexistencia de casos de Covid-19" en el penal donde Bermúdez está alojado.

El TOC argumentó en su rechazo que "en la unidad donde se aloja (Bermúdez) se han tomado las medidas protocolares relacionadas a la prevención y contención de la enfermedad, y las mismas se ajustan al protocolo de contingencia emanado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

También destacó que en ese penal "no cuentan con casos positivos para Covid-19" y que la salud de Bermúdez y su edad "no importan una situación de riesgo cierta". "El fundamento de la defensa no resulta suficiente para desvirtuar los argumentos que me llevan a concluir por el rechazo del instituto como lo hiciera oportunamente, encontrándonos ante una de las imputaciones más graves de la norma penal", concluyeron los magistrados.

Candela fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 y su cuerpo fue hallado ocho días después, en el interior de una bolsa de consorcio y abandonada a un costado de la colectora de la Autopista del Oeste. Por el hecho Bermúdez y Jara fueron condenados el 20 de septiembre del 2017.

Para los jueces ambos llevaron a cabo el secuestro y crimen en el marco de un "ajuste de cuentas contra el padre" de la niña "por algún ilícito que este hubiera cometido, ya que vale recordar que su progenitor cumplía, por entonces, con una condena por pirata del asfalto".