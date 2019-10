Una peluquera de 44 años fue asesinada en su casa de la localidad chubutense de Esquel y por el femicidio detuvieron a un hombre que se encontraba herido en la misma escena del crimen. El hecho fue descubierto en una vivienda situada en Brunt al 900, en dicha localidad cordillerana de Chubut, donde residía la víctima, identificada como Ruth Figueroa.

El jefe de operaciones de la Unidad Regional Esquel, Vicente Avilés, informó que "los propios vecinos notaron ruidos, fueron a la vivienda de la señora y se desesperaron porque no respondía ni a los golpes a la puerta ni a los llamados telefónicos". "Estaba la mujer tendida sin signos vitales y un hombre, identificado como Abel Marchand, que estaba con heridas pero fuera de peligro, que fue internado en el hospital y con custodia porque quedó detenido", agregó.

"Estaba sola y no quería tener pareja porque tenía pánico y estaba depresiva"

Marisa fue la primera persona en llegar a la casa de Figueroa y encontrarla sin vida. "No voy a parar hasta que se haga justicia y este asesino, que tuvo tanta saña, vaya a la cárcel. Pido que todos me ayuden y que la Justicia de una vez por todas les dé la razón a las mujeres", aseguró.

La mujer había recibido un audio en el que se escuchaba a su amiga pidiendo ayuda, pero no pudo salir antes del trabajo. Cuando lo hizo, se encontró con el peor escenario. Había sido asesinada. "Fue el peor momento de mi vida", comentó entre lágrimas. También aclaró que la víctima no tenía novio. "Estaba sola y no quería tener pareja porque tenía pánico y estaba depresiva", declaró.