Mientras se espera la situación procesal de los 10 rugbiers detenidos en el penal de Dolores por la muerte de Fernando Báez Sosa, la novia de uno de ellos dijo que su pareja "no es agresiva" y sus amigos "no son como dicen", sino que "son chicos tranquilos" y no "buscan problemas".

Karen es novia de Lucas Pertossi y la última vez que se comunicaron fue en la madrugada del crimen, en la que él le dejó “un mensaje” de texto hablando sobre un viaje que ambos planeaban hacer, pero “no tocó el tema” del asesinato de Báez Sosa “ni en ningún momento dijo que tuvo una pelea a la salida del boliche”.

“Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que debe sentir la familia de Fernando. A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos. Yo los conozco y son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas”, sostuvo.

.

En diálogo con el noticiero de El Trece, la chica explicó que hace seis años que mantiene relación con Pertossi y “nunca tuvo ningún problema” ni “episodio” de violencia estando juntos, y agregó que los amigos que estaban con él "son tranquilos y los que hablan (de ellos) es sin saber”.

“No dudo de nada porque yo sé cómo son los chicos, sé a quién tengo al lado mío y la verdad es que se dicen muchas cosas falsas. Lucas no es agresivo, él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas”, señaló Karen.

“Él (por Pertossi) se siente muy arrepentido. Está muy mal porque la verdad que lo que pasó fue una tragedia. Me mantuve muy lejos de los medios y más allá de lo que me dicen sus papás, no tuve otra información”, detalló la joven.

.

En tanto, la novia del rugbier precisó que a partir de este caso es que fue “la primera vez” que escuchó el nombre de Pablo Ventura, el chico que en un principio también fue vinculado a la causa pero que luego fue liberado ya que no había pruebas en su contra que demostraran que estuvo en Villa Gesell la noche del crimen: “No lo conocía, sí escuché que lo han nombrado por familias de familias que lo conocían, pero ninguno de nosotros supimos por qué lo nombraron. No sé si fue porque todavía estaban bajo los efectos del alcohol, si fue un chiste... ”, comentó la pareja del rugbier.