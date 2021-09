En el marco de la pandemia del coronavirus, este domingo se llevan adelante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) a lo largo del país. Si bien miles de personas ya se acercaron a las urnas para cumplir con su deber cívico, algunas parecen más resistentes que otras a asistir con la organización electoral.

En la ciudad de Mar del Plata ocurrió un hecho insólito, cuando un hombre intentó esquivar sus responsabilidades en las PASO 2021. El porteño de 60 años se acercó al centro de votación ubicado en el Instituto Argentino de la Empresa, entre las calles 25 de Mayo y Mitre, donde le solicitaron actuar como presidente de mesa.

.

El pedido no es inusual, ya que no siempre se llega a llenar el cupo de personas necesarias para llevar adelante las elecciones, y aquellos que tienen un compromiso en el día saben que no les conviene acercarse a las urnas demasiado temprano por la mañana. El protagonista del episodio no recibió este consejo, y se acercó temprano a su mesa para descubrir que la estación aún no estaba abierta debido a la ausencia de un presidente de mesa.

"Usted es de la mesa número...porque se tiene que quedar para ser presidente de mesa", le informaron las autoridades presentes en la escuela al hombre, según informa el portal 0223. La respuesta que recibieron fue insólita: el hombre se largó a correr, huyendo de la mesa mientras gritaba "A mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar".

Según resportaron testigos, el sujeto salió corriendo por la calle a tal velocidad que casi se tropieza. Los dos policías que se econtraban custodiando la puerta intentaron atraparlo pero no pudieron hacer más que mirar y gritar al señor que por favor "vuelva".

Arrestaron a un presidente de mesa que tenía pedido de captura

El sujeto tenía una orden de captura emitida por la Justicia de Salta en agosto del 2021.

Las PASO 2021 parecen no tener suerte con sus presidentes de mesa. En la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar, uno de los presidentes de mesa fue arrestado ni bien iniciaron las votaciones porque colgaba sobre su cabeza un pedido de captura por abuso sexual.

Los policías de la Estación Comunal de Santa Clara del Mar llegaron a la institución ni bien se abrieron las urnas y, tras verificar su identidad, lo esposaron y retiraron del lugar. El detenido no se resistió al arresto.

El acusado, cuyo nombre no trascendió, está investigado por la fiscalía penal número 3 de Salta, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Según trascendió en la prensa local, la presidencia de la mesa quedó a cargo de un hombre de 59 años que se encontraba en el lugar esperando su turno para votar.