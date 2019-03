Los hijos de Carlos Bustamante,Gonzalo y Gabriel, dijeron que Verónica González mató a su padre y a su medio hermano Gastón.



"Esto fue crónica de una muerte anunciada. Siempre desconfiamos de ella", afirmaron.

Gonzalo contó que "siempre creímos que ella había matado a Gastón, pero la policía apuntó al novio de mi hermana Julián Ramón y cuando eso se cayó no siguieron investigando. Y cuando queríamos decirle a mi padre que sospechábamos que había asesinado a Gastón, él se enojaba, la defendía, no quería creerlo. Era una relación enfermiza, mi viejo no era feliz con ella. Ella fue amante de mi padre, él se separó de mi madre para irse con Verónica. Abandonó a su esposa y sus hijos por ella".

Además, afirmó: "En una comunicación telefónica con mi papá le dije; Tu mujer te va a terminar matando, y lamentablemente no me equivoqué".

"Creo que papá pago con su vida para que se esclarezca el crimen de Gastón", añadió.

"Esto comenzó hace 20 años, mi papá antes era feliz y hacía jodas todo el tiempo. La muerte de Gastón lo destruyó y de a poco se alejó de todos, hasta de sus amigos. Su vida era la mujer, a quien justificaba todo el tiempo", manifestó Gonzalo.



"Nosotros en los últimos años no teníamos trato con mi padre, él se encegueció con la relación con su mujer, y no creía nada de todo lo que ella hacía", consideró por su parte Gabriel.



"Le planteamos que la persona que tenía a su lado no era lo mejor para él y nunca nos escuchó, nos cruzábamos con respeto pero nada más. Tuvo muchos problemas coronarios y sufrió como nadie por Gastón, eso lo fue terminando de a poco. Luchó y pagó con la muerte para saber quién mató a su hijo", sostuvo Gabriel.

Sobre Rocío, la otra hija de Carlos Bustramante, Gabriel relató: "La familia que le queda a Rocío somos nosotros y nuestras señoras e hijos. La apoyamos en todo y seguimos al lado de ella, con la corta edad que tiene sufrió muchos palos y continúa adelante con mucha entereza y ganas de saber qué pasó realmente".

Justamente, horas después de que González se negara a declarar en el marco de la causa que la señala como posible autora del homicidio de su marido, el yerno del hombre, Julián Ramón, también habló y pidió "paz y justicia".



Ramón había estado preso varios días por la muerte de su cuñado Gastón en 2011. "Hace ocho años que me están torturando. Les pedimos por favor que investiguen todo y me siguen torturando", reclamó.

Según afirmó el esposo de Rocío, hija del matrimonio, ella piensa que su mamá pudo haber matado tanto a su papá como a su hermano.

"Nunca mentimos, decimos la verdad. Rocío decía lo que pasaba en su casa", aclaró por otra parte.

La hermana de Verónica, Susana, se sumó al reclamo del joven y pidió "paz para la familia". "Estamos destrozados", sostuvo. El crimen de Gastón había quedado impune y ahora se busca determinar si su madre tuvo o no algo que ver.