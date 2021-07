Un peluquero tucumano murió el último martes a la mañana en una plaza del parque San Martín de Salta, tras correr desnudo por calle Santa Fe desde San Juan.

La víctima de 27 años fue identificada como Matías Ruiz, que vivía en San Juan al 200, a pocos metros del lugar donde se termina desvaneciendo.

Por imágenes de la cámara de vigilancia, el chico iba a toda velocidad sin ropa, con una clara evidencia de una crisis grave, hasta que un momento se fue en picada contra el suelo. Agentes de la policía observaron la situación y lo encontraron extenuado, cerca de calle Urquiza.

Según trascendió, el chico al recibir los primeros auxilios ya mostraba signos de una descompensación cardíaca muy severa.

El personal médico intentó estabilizarlo, pero por la gravedad de la situación, decidieron trasladarlo al hospital San Bernardo, a dónde habría llegado sin vida.

Por lo detallado por el medio Contexto, Matías, que no presentaba signos de violencia, pero que padecía algún trauma por la caída, tendría una severa adicción a las drogas.



El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, intervino en la causa y ordenó la autopsia, la requisa del domicilio de donde salió el joven y el análisis de los últimos minutos que pasó en el lugar.

El desesperado pedido de una amiga

Una vez conocida la noticia, familiares y amigos se volcaron a las redes sociales con mensajes de pesar y pidieron ayuda económica para poder trasladar el cuerpo.