El asalto

Un grupo de malvivientes llegaron a bordo de dos moto hasta la casa de un vecino de la localidad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Una vez que bajaron, los cinco malvivientes intentaron abordar al hombre que se encontraba dentro de un vehículo rojo pero no lo lograron.En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se aprecia a los delincuentes corriendo despavoridos ante la furia de un perro que los corre por toda la calle.Incluso, uno de los asaltantes hizo descender a una cómplice pero la rapidez del Rottweiler no le permitió subir a la moto y tuvo que huir a pie. La policía los busca por el intento de asalto pero aún no pudieron dar con ellos.