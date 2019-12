En plena Nochebuena, a minutos del brindis, una adolescente de 14 años quebró en llanto frente a su mamá en su casa de Santa Cruz y se animó a contarle que había sido abusada en reiteradas ocasiones por su padre, quien ya había sido denunciado por delitos de este tipo.

El acusado fue denunciado en la Comisaría de la Mujer y la Familia por su ex esposa, acusado de abusar sexualmente a la hija que ambos tienen en comun, una adolescente de 14 años. El suceso fue asentado en la Justicia el 26 de diciembre, luego que la adolescente le contara el calvario que sufrió a su madre en plena noche buena.

"Contar ésto es muy complicado y me da mucha verguenza pero lo voy a hacer para evitar que a alguien más le pase. Hace cuatro meses atrás fui a vivir con mi papá porque las cosas en mi casa no estaban bien. Me dejaron irme con él pese a que tenía denuncias por abusar a menores con anterioridar. Él me dijo que estando con él iba a poder avanzar y le creí", relató.

Continuó: "Después de estar una semana con él, empezó todo. Me cortó el contacto con mi mamá, con mis hermanas, con mi tía, con todos mis familiares, con todos. Cada conversación que tenía, me la revisaba. Empezó a gritarme y a ser muy agresivo conmigo, llegó al punto de ahorcarme y reventarme la boca".

"En varias ocasiones quiso tocarme, me abrazaba, se apoyaba atrás mío, quería hacerme 'upa', se acostaba al lado mío y me tocaba la cola y los pechos. No es la primera vez que ésta persona hace algo asi, tambien abuso de mis dos hermanas mas grandes", agregó.

Al concluir, manifestó: "Las veces anteriores la Justicia no hizo nada, fue preso un solo día: le pagaron la fianza y salió. Estoy aterrada, tengo miedo que le haga ésto a otra persona".

La joven también se expresó por Facebook.

Según publicó el diario La Opinión Austral, el acusado, empleado municipal, ya había sido denunciado en 2011 por abusar sexualmente de sus dos hijastras, quienes eran menores de edad en ese entonces.

La causa por presunto abuso sexual está a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1, por el momento no se han ordenado directivas y se aguarda la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como también la del acusado.