Un menor de 17 años fue detenido en Córdoba por masturbarse en un colectivo, al lado de una joven de 18 años. La chica avisó al chofer del transporte y el conductor advirtió a la policía.

La detención se concretó en la terminal de Arroyito. La chica había subido al colectivo de la empresa Mar Chiquita–que hacía el tramo San Francisco - Córdoba– en Devoto y el acusado en El Tío. El fiscal Bernardo Alberione interviene en la causa

Los pasajeros, al enterarse de la situación, escracharon al degenerado y subieron imágenes a las redes sociales.

El acusado de masturbarse.

Una de las pasajeras, Yanina, contó a AM 1050 que no era la primera vez que este joven tenía una conducta obscena y denunció que ella también fue víctima de su acoso. "La adolescente hizo la denuncia conmigo, pretendió manosearla, no sé si alcanzó a tocarle la pierna", dijo.