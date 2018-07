María. Relató lo sucedido entre el "Pity" y la víctima fatal. (Captura TV)

Una vecina del barrio porteño de Lugano'>Villa Lugano, quien se dio a conocer ante los medios como María, brindó información sobre el crimen de un sujeto de 36 años (Christian), presuntamente asesinado por el músico Cristian "Pity" Álvarez en las inmediaciones de los monoblocks de la zona.



"Él (Christian) le vino a pedir que le consiguiera droga, entonces Cristian (Pity) le dijo: 'yo no vendo droga'. El hombre se enojó y le dio un cabezazo, fue ahí que el Pity le pegó un tiro", reveló la mujer en diálogo con la prensa. Además, la vecina aclaró que la víctima "no era dealer, era un muchacho de familia, venía a ver a su hija", y agregó: "ellos (el músico y la víctima) se conocían de paso, no eran amigos".



María, también manifestó que Álvarez ya no estaba viviendo en los monoblocks de Lugano'>Villa Lugano, pero que iba al barrio "por droga y a joder a la gente". Finalmente destacó que el "Pity" "siempre andaba armado, está re loco, re loco de droga". "Mató a una persona, pero a mí no me pudo matar", sentenció María haciendo alusión a conflictos previos con el cantante.