Un grupo de bailarinas despertó las críticas de los usuarios en redes sociales por llevar a cabo una exhibición del sensual baile "twerking" en las escaleras de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.

Con remeras amarillas, culotes y medias de red, las chicas de la compañía de danzas urbanas "Botty Fre$h" grabaron una performance con los movimientos propios de este estilo, conocido también como "perreo", en una de las escaleras de esa casa de estudios.

Durante su grabación, su profesora Micaela Batiz filmó un fragmento para subirlo a Instagram y promocionar el videoclip, pero le llovieron comentarios negativos tanto por el escenario elegido como el estilo.

La profesora salió a defenderse: “Espero no haber hecho sentir mal a nadie twerkeando en un espacio público. De todas formas, el twerk me construyó y me deconstruyó mucho; y hoy no me afectan sus comentarios, comparto esto así todos aprenden”. “Espero que este revuelo nos sirva como sociedad para seguir rompiendo estructuras mentales”, remató.

Según indicaron desde la escuela de danzas, el videoclip completo será publicado el próximo sábado por la tarde. "Yo estoy en ese video y no somos estudiantes de la UNCuyo. No le estamos haciendo daño a nadie, somos un grupo de chicas que bailamos twerking (perreo) que como todo estilo de baile es arte y lleva su dedicación y práctica”, aclaró la profesora en su perfil de Facebook.