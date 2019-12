El fiscal platense Marcelo Romero tomará el próximo martes declaración indagatoria a Sebastián Paz Martínez y Sandra Sepúlveda, la pareja a la que se acusa de "falsa denuncia y testimonio" por fingir la desaparición de ella en el Hospital San Martín de La Plata con un falso embarazo y a quien se la halló en la casa de una tía en el barrio porteño de La Paternal.



Una fuente judicial explicó que si bien la declaración estaba prevista para esta jornada, la pareja mantuvo una extensa reunión con el defensor oficial, por lo que el fiscal resolvió pasar la audiencia para mañana por la mañana.

Romero, titular de la UFI 6, fundamentó el procesamiento de la pareja, en que "lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida sino en la casa de su familiares".

LEÉ TAMBIÉN: "Sandra no estaba embarazada, todo fue una gran mentira"

Aseguró además que "todo fue una falsedad, ni siquiera está embarazada, está ubicada en tiempo y espacio, o sea que psiquiátricamente está estable, puede declarar y el embarazo es falso".



"Todo esto se va a documentar, me van a elevar las actuaciones y luego evaluaremos que decisión tomamos", apuntó.



Al momento de la imputación, el fiscal dijo que "ella no hizo la denuncia, así que no le puedo imputar falsa denuncia, y respecto del marido tengo que establecer si sabía que esto era una falsedad o no, de modo que está para evaluar la situación de ambos".

El caso tomó estado público el viernes 6, cuando Paz Martínez denunció que su esposa, que estaba embarazada de ocho meses y medio, desapareció en un baño del Hospital San Martín, al que había asistido para que le practicaran una cesárea.

LEÉ TAMBIÉN: Misterio y desesperación en La Plata: embarazada estaba por ingresar a cesárea y desapareció



Sepúlveda, de 40 años, fue encontrada en una casa de Añasco al 2500, donde personal de seguridad ingresó y la esperó hasta las 17.30 cuando regresó junto a la dueña de la vivienda.



Martínez posee antecedentes penales ya que fue denunciado por una ex pareja por el abuso sexual de la hija de ésta, entre 2012 y 2015, causa que fue elevada a juicio, informó una fuente judicial.