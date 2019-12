La policía bonaerense y la DDI La Plata buscan a una embarazada de ocho meses y medio que fue vista por última vez este jueves cuando según su marido iba a practicarse una cesárea en el Hospital San Martín de La Plata, y no descartan "ninguna hipótesis", aunque el director médico del centro de salud negó que se haya atendido allí.

El marido de Sandra Sepúlveda, Mauricio Paz Martínez, denunció que desapareció cuando se dirigió al baño antes de entrar a realizarse una cesárea programa para las 8 del jueves en el hospital San Martín localizado en 1 y 70.

El hombre señaló que minutos después de haber ido al baño lo llamó pidiéndole ayuda y no se supo más de ella. Sin embargo, el testimonio del hombre fue desmentido por el director del hospital San Martín, Alberto Urban, quien dijo que la mujer "jamás se atendió en ese nosocomio" ni tenía programada una cesárea.

Fuentes judiciales informaron este viernes que "la maternidad del San Martín es pequeña y está hipercontrolada: anotan ingresos, egresos", y que "hay un guardia de seguridad fijo en la puerta de los baños y nadie vio entrar a la señora. Ninguna cámara la tomó". "Todas las hipótesis están abiertas", dijeron los voceros judiciales.

Por otro lado, voceros cercanos a la investigación dijeron que "la directora de maternidad dice que es imposible que entre alguien sin control". "Nadie puede sacar del baño a alguien sin que el personal lo note. El hospital tampoco cree que fue arrastrada. Nadie vio nada", agregaron.

Mauricio Paz Martínez denunció que su mujer desapareció cuando se dirigió al baño (Twitter).

La causa está caratulada como "averiguación de paradero" y quedó a cargo del fiscal de la UFI 6, Marcelo Romero.

Según el marido, Sandra lo llamó y le dijo que se la estaban llevando. "Papi, ayudame que me están metiendo", llegó a decirle la mujer a Mauricio y luego la llamada se cortó, de acuerdo al relato de su pareja.

Fue entonces cuando el hombre salió inmediatamente a buscarla, pero no la encontró. Tras hacer la denuncia en la Comisaría Novena, la policía desplegó un amplio rastrillaje en la zona del Policlínico, como así también en otros hospitales y clínicas privadas de la ciudad y zonas aledañas.

"El marido se mantiene firme en la misma versión. El llamado debe haber existido. Hay una galería, no un túnel. Pasan 200 personas por día por ahí. No es un lugar secreto", expresó la fuente. Y agregó que en las cámaras de la zona se vio a una señora embarazada en una calle aledaña donde para un colectivo, pero el marido dijo que esa "no es la mujer".

Sandra tiene 40 años, piel clara, contextura media, cabello castaño oscuro largo y mide 1,60 metros. Vestía una campera negra, una calza del mismo color y zapatillas blancas con un bolso marrón cuando desapareció. Quienes tengan datos para aportar tienen que comunicarse al 911 o al 2214231953/54.