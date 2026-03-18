Triple choque en Quilmes Oeste: una embarazada fue asistida por el SAME

Un triple choque se registró este miércoles por la mañana en Quilmes Oeste, en una esquina donde, según vecinos, los accidentes de tránsito son frecuentes.

El hecho ocurrió en la intersección de 1° de Mayo y Azcuénaga, donde colisionaron dos vehículos -uno de ellos conducido por una mujer embarazada- que, tras el impacto, terminaron chocando contra un tercer auto que se encontraba estacionado.

A pesar de la violencia del siniestro, no se reportaron heridos. Sin embargo, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias se hizo presente en el lugar para asistir y examinar a la conductora, como medida preventiva.

El episodio volvió a poner en foco la peligrosidad de esa esquina, señalada por residentes de la zona como un punto habitual de incidentes viales.