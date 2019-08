Vecinos de El Colmenar, ubicado en el municipio tucumano de Las Talitas, quemaron el descampado ubicado debajo del puente en el que fue hallado Benjamín Amaya, el nene de cuatro años que apareció ahorcado.

Con bronca por la situación y para exigir que se "hagan cargo" por los reiterados hechos de inseguridad que ocurren en ese lugar, decenas de habitantes de El Talar prendieron fuego el predio. “Es un peligro para todos. Es como una cueva para los delincuentes”, expresó un vecino en diálogo con La Gaceta de Tucumán.

Todos los vecinos coinciden en que es un lugar muy inseguro y sostienen que nunca recibieron respuestas a los reclamos de mayor seguridad.

El lugar es vigilado por un sereno pero, según cuestionaron, "no hace nada". "Ese lugar no puede seguir así. Entra cualquiera y nadie cuida nada. El dueño no aparece ni va a aparecer”, apuntaron vecinos.

LEÉ TAMBIÉN: Dolor en el último adiós al nene que apareció colgado de un puente

Los restos del nene de 4 años fueron sepultados este sábado al mediodía, tras un pedido de justicia por parte de familiares y vecinos.

Ulises Benjamín Amaya fue inhumado en el cementerio municipal y acompañaron a la familia una gran cantidad de vecinos y otros allegados, entre ellos muchos chicos pequeños que eran sus amigos del barrio.