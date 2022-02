El experto en coaching Leonardo Cositorto es el protagonista del escándalo por estafas relacionadas a Generación Zoe, agrupación que lidera y que, bajo un sistema de inversión piramidal, habría captado los ahorros de miles de personas en el país.

La Justicia allanó ayer varias oficinas y centros de Generación Zoe, ubicados en Villa María Córdoba, y en la Ciudad de Buenos Aires, y detuvo a seis personas. Cositorto fue imputado por el supuesto delito de asociación Ilícita y estafa, y tiene pedido de captura internacional.

El empresario ganó notoriedad en octubre del año pasado, cuando anunció que los jugadores del club de fútbol Deportivo Español de Buenos Aires, institución en la que se desempeñaba como “coach”, comenzarían a cobrar parte de su sueldo con la criptomoneda Zoe Cash, de su invención.

Desde entonces Cositorto empezó a estar en el radar público y a dar conferencias sobre su nueva moneda virtual que rápidamente captó la atención de centenares de inversores. El crecimiento fue tal que Generación Zoe llegó a abrir 79 sucursales.

Al aumentar la exposición mediática también aparecieron las sospechas por el modelo de negocios que utilizaba. El hombre se defendió asegurando que Zoe Cash no era una estafa. “No tenemos un modelo piramidal porque esa clase de modelos no duran más que seis meses o un año. Están buscando voltearnos", aseguraba hace unos meses.

Cositorto también tiene un perfil religioso y se presenta como ministro de un culto. Con los ingresos que dio su agrupación abrió su propia iglesia, llamada AVIVA ZOE.

En paralelo, la empresa sumó nuevos negocios en los últimos meses: ZOE Capital, a través de la cual lanzaron la criptomoneda; ZOE Cash, supuestamente respaldada en oro porque tienen una mina propia adquirida en San Juan; la Universidad del Trading; ZOE Construcciones; ZOE Fitness, la cadena de hamburgueserías ZOE Burger y las veterinarias ZOE Natural.

El empresario figura como un monotributista clase A y abona una obligación mensual de $2.646,22.

Cositorto reconoció que el holding ZOE tiene en la actualidad negocios en 17 países, mantiene activas unas 65 oficinas y cuenta con 85.000 miembros.

Sin embargo, el empresario figura como un monotributista clase A en la Argentina, condición que el hombre argumenta se debe a que desde hace 15 años vive entre Bogotá, Medellín y Lima.

¿Cómo captaba inversores?

Generación Zoe sumaba miembros mediante una contratación inicial de servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera. Con una inversión en dólares los interesados podían acceder a estos servicios y recibir una renta mensual “por encima de los beneficios” que dan otras inversiones, según prometía la empresa.

El esquema Ponzi tiene una estructura que obliga a sumar nuevos inversores constantemente para no perder el ingreso.

El sistema utilizado inmovilizaba el dinero por un año y, en ese lapso, el ahorrista cobraba el 7,5% de la moneda estadounidense todos los meses.

Una primera denuncia de la ONG Argentina Bitcoin ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) puso a Generación Zoe y Costitorto en el radar de la Justicia.

Esa denuncia fue por "posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".

La Comisión Nacional de Valores (CNV) también le inició un sumario administrativo al holding y a su creador por "la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales".

La CNV además emitió una alerta internacional en el portal de IOSCO, una organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo, para Colombia, España y Paraguay –países donde se ha detectado actividad de los imputados- comunicando la apertura del sumario contra la empresa y alertando a los posibles inversores sobre la investigación en curso.

¿Qué es el sistema Ponzi?

Se trata de un método de fraude muy utilizado en el mundo, que promete una renta económica cada vez mayor al sumar nuevos miembros inversores al sistema. A medida que la persona consigue atraer a más interesados, escala de nivel y de esta manera, accede a un mayor retorno económico.

El esquema Ponzi tiene una estructura que obliga a sumar nuevos inversores constantemente para no perder el ingreso, es decir, no ser estafado. Por eso, quienes lideran este tipo de "negocios" estimulan la captación de usuarios a través de diferentes artimañas.

Este tipo de sistema está inevitablemente destinado al fracaso. Con el tiempo, la base de la pirámide se magnifica a un punto que ya no pueden atraer el número necesario de miembros para generar ganancias, y así la cadena se quiebra. Quienes están al tope del negocio terminan quedandose con todas las inversiones, mientras que los de abajo pierden todo el dinero.