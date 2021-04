La Cámara Nacional de Casación condenó por tentativa de femicidio a un hombre que trató de asesinar a golpes a su ex pareja en mayo de 2017 en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas.

El fallo de la sala II de Casación fue por mayoría y recayó sobre Guillermo Silva (28), quien en junio de 2019 había sido condenado por las lesiones a seis años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 3.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación informó a través de la página de fiscales.gov.ar que, tras el juicio en 2019, el fiscal Ariel Yapur apeló el fallo y ahora Casación apartó al tribunal que intervino en primera instancia y ordenó que la causa sea sorteada para que otros magistrados fijen la nueva pena que le corresponde al acusado a partir del delito de "tentativa de femicidio", que es más grave que el de lesiones.

En su alegato durante el juicio, el fiscal Yapur había solicitado una pena de trece años de prisión para Silva, al que acusó de "tentativa de femicidio".

Los hechos

Se corroboró en el debate que el domingo 20 de mayo de 2017 el acusado “Silva” se presentó en la casa de su expareja en la villa 21-24 de Barracas, la despertó increpándola y luego comenzar a golpearla.

"La arrastró del cuello hasta el piso de la habitación, donde le pegó en la cabeza e intentó estrangularla", señaló el informe judicial.

Y agregó que: “la situación finalizó cuando la hermana de la víctima y su hijo mayor ingresaron al cuarto". Según la fiscalía, después del hecho el hombre se fue a dormir a otra habitación de la misma vivienda.

Horas más tarde, Silva volvió a agredir a la mujer: la golpeó en el abdomen, en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Incluso llegó a impactarle la nuca contra el suelo.

Por la agresiones,

y cuando la mujer perdió el conocimiento por última vez, él se retiró del domicilio exclamando "¡la maté!, ¡la maté!", según fiscalía.



El tribunal oral que lo juzgó en primera instancia en junio del 2019, consideró que esa frase "pudo ser una simple exclamación de sorpresa frente al desvanecimiento de la víctima" y que el agresor se fue de la vivienda "sin tratar de asegurarse que el deceso hubiera ocurrido".

La apelación del fiscal



En su recurso de apelación, el fiscal Yapur consideró que los reiterados golpes en la cabeza a una persona mientras la víctima pierde el conocimiento y no puede cubrirse "constituye un comportamiento que puede comprometer severamente la salud como para ocasionarle la muerte".



Yapur remarcó que los golpes a la cabeza, donde está uno de los órganos más sensibles del organismo, no provocó la muerte de la víctima "únicamente por una cuestión de suerte", ya que Silva no hizo nada para minimizar el efecto de sus agresiones.

El juez de Casación Eugenio Sarrabayrouse, resaltó que el acusado no solo golpeó a la víctima y le ocasionó lesiones sino que le dijo:

"Del mismo modo, debe destacarse el contexto de violencia verbal y física bajo el cual se desenvolvió la relación entre ambos con anterioridad a este episodio", añadió.

En ese sentido puso como ejemplos que Silva le clavó un cuchillo en la pierna; otras veces la encerró, le revisaba sus comunicaciones en las redes sociales, le preguntaba adónde iba y si se veía con otros hombres, y hasta llegó a romper en siete oportunidades su teléfono.

Sarrabayrouse consideró que las expresiones de Silva al retirarse del lugar mostraron que el acusado sabía de la intensidad de los golpes y del resultado que podían causar; y que recién paró su ataque cuando creyó que ese resultado efectivamente se había producido.

Por último, concluyó que el hecho juzgado en el debate debía tomarse como un "homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en grado de tentativa".