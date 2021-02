Serán nueve los rugbiers enjuiciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. De los diez jóvenes detenidos que con patadas y golpes cometieron el crimen a la salida del boliche Le Brique, en el centro de la ciudad balnearia Villa Gesell, sólo uno no irá a juicio.

Se trata de Juan Pablo Guarino, de 19 años, quien fue apresado junto a los otros rugbiers, pero fue excarcelado por falta de mérito y sobreseído definitivamente de la causa.

Sin embargo, el juez de Garantias de Dolores, David Mancinelli, quien lleva adelante el juicio por la causa, decidió que el otro de los implicados, Alejo Milanesi, quien fue liberado al mismo tiempo que Guarino, sí será juzgado.

Rugbiers asesinos: Alejo Milanesi junto a Juan Pablo Guarino y su abogado defensor Hugo Tomei, cuando fueron liberados en febrero de 2020.

La decisión de que sean liberados ambos rugbiers fue dispuesta luego de que la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, fundamentara que ninguno fue reconocido en las ruedas de personas y por el “beneficio de la duda”.

Luego de ocho meses de investigación, la fiscal consideró en su requerimiento de elevación a juicio presentado el 17 de noviembre pasado ante el juez, que "no se han obtenido elementos que permitan vincular directamente" a ambos con el homicidio, por lo que consideró que deben ser sobreseídos. Pero eso sólo sucedió con Guarino.

Milanesi y Guarino no fueron reconocidos ni por los testigos ni por las cámaras en la escena del crimen.

y por lo tanto no existen elementos suficientes para mantener la detención”, declaró el fiscal general

al momento de la liberación de ambos jóvenes deportistas.

Publicación de Juan Pablo Guarino en sus redes sociales, donde hizo defensa de su inocencia.

Acompañados por el abogado Hugo Tomei, quien asumió la defensa de los diez rugbiers acusados, Guarino y Milanesi salieron de la Unidad Penal 6 de Dolores, en febrero de 2020.

Debido a que la justicia no encontró pruebas para culpar a Guarino por el ataque y asesinato de Fernando Báez Sosa, hecho que ocurrió el 18 de enero en Villa Gesell, luego de ser liberado, volvió a su casa en Zárate.

"A esta gente (en referencia a la familia de Fernando) le pasó lo peor pero Juan Pablo siempre sostuvo desde el primer día que no estuvo en la escena del crimen. Yo sé lo que hablé con él y él no participó. Él no le tocó el pelo a nadie, él no vio nada", expresó a los medios su tío, Mariano Gatti, cuando junto al padre del joven lo llevaron de vuelta a su casa.

Las redes sociales de Juan Pablo Guarino se llenaron de comentarios culpándolo por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Los deportistas que se sentarán en el banquillo de los acusados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", podrían enfrentar la pena de prisión perpetua.

Luego de haber renunciado a un juicio por jurados populares, enfrentarán a un tribunal colegiado de tres magistrados en la jurisdicción de Dolores en una fecha que aún no está definida.

Juan Pablo Guarino (izquierda) no irá a juicio mientras que Alejo Milanesi (derecha) sí lo hará por el crimen en patota contra Fernando Báez Sosa.

El defensor de los acusados aseguró que la decisión de renunciar al juicio por jurados “fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló como consecuencia de la construcción de sentido realizada a través de los medios masivos de comunicación”.

Quienes sí irán a juicio son los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata: Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), además de Alejo Milanesi (19) quien se encuentra en libertad.