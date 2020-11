Por Belén Corvalán

Cincuenta y seis operaciones, y tratamiento psicológico permanente, necesitó Romina Meneghini para rehacer su vida, luego de que el 15 de octubre de 2013, su entonces marido, el piloto de TC, Esteban “Toto” Piccinin, le disparara con la escopeta en una de sus piernas y la dejara discapacitada. Aunque fue condenado a cinco años y medio de prisión, pasaron seis años hasta que finalmente este jueves lo detuvieron.

"La llamé, le pregunté si estaba sentada y le conté que lo detuvieron. Todavía no puede creerlo, no cae, fueron seis años de espera", contó Raquel Hermida Leyenda, la defensa de Meneghini, en diálogo con Crónica.com.ar. Y agregó: "Esto es definitivo, se terminó el carnaval".

Según contó la letrada, Piccinin estaba por pedir la prescripción de la causa, cuando el tribunal oral finalmente resolvió detenerlo. Fue así que ante un supuesto intento de suicidio de él, quedó bajo arresto internado en la clínica del Sol de Ramos Mejía. "Si no lo detenían, la departamental de Morón iba a quedar muy en evidencia de su falta de perspectiva de género", dijo Raquel, quien remarcó que ya habían considerado salir a manifestarse en las calles si Piccinin seguía libre.

El calvario de Romina

El calvario del que fue víctima Romina comenzó apenas se casó con Piccinin. Fue así que cansada del maltrato que recibía por parte de él, tomó la decisión de separarse "porque no daba más". El 15 de octubre de 2013 Romina había ido a buscar sus pertenencias a la casa en la que convivían para irse definitivamente, cuando él le disparó con una escopeta calibre 16 de doble caño en una pierna. Por la grave lesión Romina estuvo inconsciente durante mucho tiempo, y fue sometida a más de cincuenta cirugías.

"Ella está viva de casualidad, podría haber muerto en cualquiera de las operaciones", remarcó la letrada, quien contó que actualmente Romina recibe la pensión por discapacidad y necesita de un bastón ortopédico para poder moviizarse. "Su vida cambió, ella era modelo, y ahora tiene media pierna", dijo Raquel.

Por el hecho, Esteban Piccinin fue juzgado hace seis años por la tentativa de femicidio en el Tribunal Oral Número 4 de Morón. "Mientras ella estaba tratando de sobrevivir en una clínica, él que tiene mucho dinero contrató al mejor abogado y logró que no lo condenaran por femicidio en grado de tentativa, sino por lesiones graves y le dieron cinco años y medio", relató la abogada.

Y agregó: "Dijeron que no era tentativa de homicidio porque él trató de salvarla, lo cual es falso. A ella tratan de salvarle la pierna a los fines de que las lesiones no fueran tan terribles y a Piccinin no le correspondiera una pena tan grande".

Sin embargo, desde el momento que el acusado recibió la sentencia nunca estuvo preso. "La causa estaba en la Corte, y él era el único imputado del país que estaba libre estando la causa en queja", contó la letrada. Así fue que hace dos años Romina la contactó para que tome la causa, y de una vez por todas, su agresor cumpliera la pena que le correspondía. Después de años de lucha, el día llegó: Piccinin fue detenido.



"A Romina le tocó la peor parte. La situación ha cambiado mucho gracias a los movimientos y organizaciones feministas, entonces hoy en día un femicidio es condenado", concluyó Raquel.

Romina fue sometida a 57 cirugías, tras recibir el disparo.

