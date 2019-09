Cuando poco se escuchaba acerca de autos incendiados a drede en la ciudad de Buenos Aires, otra vez los "quemacoches" volvieron a dejar su sello. En esta ocasión, seis rodados que estaban ubicados en un estacionamiento de un complejo de departamentos en el barrio de Mataderos, terminaron quemados totalmente por un sujeto de unos 30 años.

Fuentes de la Comisaría Vecinal 9A confirmaron que el hecho tuvo lugar en el complejo ubicado en la calle Guardia Nacional al 1600 (cruce con Juan Bautista de La Salle) cerca de las 3, cuando según se pudo ver en un video obtenido por las cámaras de seguridad de la zona, un sujeto con gorrita y unos 30 años de edad, prende fuego una de las unidades estacionadas aunque recién emprende la huída cuando logra su cometido no antes.

Con las llamas ardiendo, los vecinos de la zona llamaron al 911 y efectivos de la policía de la Ciudad llegaron hasta el lugar del episodio y constataron la quema de los seis rodados que estaban estacionados juntos en una especie de playón del complejo.

Como el hecho se registró en horas de la madrugada no hubo heridos, y sólo quedó el trabajo de los bomberos para apagar el fuego aunque no se pudo evitar la destrucción total de los rodados. Personal de Bomberos pudo identificar tres de los vehículos (Ford Fiesta, VW Vento y VW Gol) e indico que se trataría de un incendio intencional.

En tanto, interviene la Fiscalia Penal, Contravencional y de Faltas N°40 a cargo del Dr. Michienzi, quienes pídieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del complejo para intentar identificar a quien llevó a cabo el ilícito.

Por otra parte, uno de los damnificados (llamado Guillermo) le comentó a Crónica HD que "tengo mucha tristeza y en 20 años que vivo0 en el barrio nunca me habia pasado esto, no teníamos problemas con nadie al igual que mis hijos. No sé si fueron pibes que revolotean la noche o alguien que lo hizo a propósito, pero lo cierto es que se llevaron el sacrificio de nosotrso. Uno de los rodados era de mi hijo, que se los regalé hace tiempo y el otro era mío, modelo 2013 que tenía 30 mil kilómetros y casi ni lo usaba".

El hombre agregó que "hace días que me palanquearon el auto y me robaron el estéreo, o sea que es una zona que ya es complicada. Para no ocupar doble garage, estacionamos los dos autos juntos y por eso se quemaron. En el video vi uno de gorrita, que rengueaba y se fue caminando como si nada tras prender fuego uno de los autos. Si lo reconozco lo voy a buscar, el auto lo compré en cuotas y me costaba mucho".