La violencia de género no da tregua y por lo contrario, este flagelo no deja de acrecentarse en forma acelerada tanto que va del año 2021 se registraron 48 femicidios en Argentina, lo que equivale aproximadamente a una mujer asesinada cada 24 horas.

Uno de los casos que más está resonando por estas horas es la de la modelo misionera Micaela Staggemeier, quien fue golpeada en la cara y otras partes de su cuerpo, por su ex pareja, Manuel Alejandro De Amoriza, quien se encuentra detenido.

La víctima, que lo denunció ante el Juzgado de Familia de la ciudad misionera de Eldorado, que resolvió le prohibió a Amoriza cualquier acercamiento del agresor en un radio de 300 metros y la suspensión de cualquier otro tipo de contacto bajo el apercibimiento de Desobediencia Judicial durante un año, habló con Crónica HD sobre este duro momento que le tocó vivir.

"Esa noche (por el sábado) yo salí con mis amigas y él pasó a buscarme con su amigo y con el hermano de su amigo y las invitaron a mis amigas para dejarlas en su casa, porque estábamos en el kilómetro 8 y nos dirigíamos a la casa de él en el kilómetro 2, barrio El Porvenir", afirmó. "A medida que las iban dejando, comenzaron a decir muchas cosas que mi no me gustaron sobre las mujeres y las novias ", agregó.

.

"Cuando se los recriminé comenzaron a hablar de cosas de nuestra relación que me dolieron porque no era lindo lo que estaban diciendo, ellos se burlaban", prosiguió sobre el viaje.

"Yo me iba a ir a dormir a su casa pero como seguían con el tema, decidí que no lo iba a hacer porque no iba a quedarme con alguien que no respeta ni un poquito lo que yo pienso", continuó la joven.

La chica relató que el amigo de su ex pareja, le ofreció llevarla hasta su domicilio y fue ahí cuando comenzaron las amenazas. "Bajate o te vas a arrepentir", le dijo en reiteradas ocasiones.

Teniendo en cuenta la situación de peligro, decidió bajarse del coche e ir corriendo hasta la parada de un remise, pero él la alcanzó, la agarró del brazo brutalmente y del cuello y comenzó a revolvearla del aire.

.

Entonces fue el amigo de su pareja, que había visto toda la situación, así como también el hermano de ese muchacho, quien le dijo que se suba al auto para llevarla a su casa y cuando lo hizo también De Amoriza abordó el coche y una vez adentro la sostuvo contra su regazo "y me pegó unas 15 o 20 veces y me decía callate".

"Fue una situación horrible, no paraba de golpearme", relató austada, mientras revivía esos instantes de terror. Micaela aclaró que las fotos que trascendieron y se viralizaron a través de las redes sociales, no fueron de este hecho en particular, sino que son del pasado, apenas comenzó la tortuosa relación.

Impactantes imágenes de la agresión a Micaela Staggemeier

Algunas de las imágenes que se viralizaron sobre la agresión a la joven modelo misionera.

Micaela Staggemeier mostrando algunas de las heridas que le causó el ex novio.

Micaela Staggemeier viralizó las fotos para protegerse de su ex, quien la sigue humillando y agrediendo.

Así quedó Micaela Staggemeier tras haber sido brutalmente agredida.