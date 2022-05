Al dolor de la perdida irreparable, a la lucha por la Justicia, se le suma la burocracia judicial Está la Ley Brisa, reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud. Pero no es automático. "Pregunté en que está estado están los trámites, nunca me respondieron. Nosotros ya presentamos la documentación", dice a Cronica.com.ar Leticia Escobar, mamá de Gisela Georgina Grispi asesinada el 21 de noviembre del 2020 en Colón, provincia de Entre Ríos, cuando tenía 40 años. Ella y su marido quedaron a cargo de sus dos nietos.

"A su femicida una ex pareja, que se llama Heraldo Rubén Martiarena y no es el padre de los chicos, ella lo había denunciado por violencia de género y tenía perimetral. Nostros sabimos que era vioento", recuerda la mamá, pero nada alcanzó.

.

"La asesina un viernes y se roba el celular de mi hija. Se hacia pasar por ella. A mí me pareció raro que utilizará un vocabulario inusual en ella. La llamé todo el sábado y domingo y no atendía el teléfono, solo contestaba mensajes escrito. Me comunico con el vecino, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, y le pregunto si había visto a mi hija. Me dijo que no, que se fijaba. Me contó que vio la ventana llena de moscas y que iba a llamar a la policía", recuerda la mamá que no quería pensar en lo peor.

"Pasaban las horas y nadie me daba una respuesta. Yo acá sin saber que hacer. Llamo al área de la mujer en Colón, le explicó a la persona que me atiende el llamado y me dice que me quede tranquila, que ya mandaba un móvil policial. La encontraron el domingo a la noche, muerta en el baño superior,habían pasado más de 48 horas después. Su cuerpo estaba en estado de putrefacción", dice con gran angustia Leticia.



Cuando recuerda a su hija die que "era una mujer muy generosa, amiguera, muy carismática, leal, que te puede decir una madre que la está duelando. Lo más lindo".

Gisela Georgina Grispi había denunciado a su ex pareja.





Sus nietos son adolescentes y quedaron bajo el cuidado y responsabilidad de ella y su marido. "Todos los gastos de lo solventamos nosotros como podemos. El tratamiento psicólogico que es impresindible es particular", dice la abuela.



"Espera unos tres meses y te va a llegar un mail, eso dijeron cuando presentamos los papeles para la Ley Brisa. Tenemos mucho costo de movilidad también. Nosostros con los chicos vivimos en CABA, yo mañana viajo a Colón para ultimar los detalles del juicio. Voy a averiguar si hay un subsidio para estos casos. Es muchísimo gasto", afirma. El 8 de junio comienza el juicio, que Leticia sabe que será dificil pra todos remover tanto dolor.