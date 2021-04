El vecino que atrapó y entregó a la policía al remisero acusado de matar a una estudiante de Derecho durante un robo a una casa de La Plata contó este lunes que le resultó "extraña" la actitud del hombre cuando lo vio salir de la casa lindera a su negocio, motivo por el cual empezó a seguirlo hasta que vio que "tenía mucha sangre y un rasguño" y decidió reducirlo.



"Veo salir una persona de la puerta de la casa de esta familia, lindera a mi negocio, veo una actitud extraña. Voy a la casa y empecé a tocar timbre y no me contestaba nadie", relató Emilio al canal C5N al recordar el episodio en el que atrapó al remisero Marcelo Saleh (55), acusado del crimen de Ayelén Arredondo (23).



Y continuó: "Empiezo a subir y antes de llegar a la puerta hay un ventiluz por el que veo a una persona acostada en un sofá, entonces, creyendo que era mi vecina (la madre de la victima), la empiezo a llamar hasta que mi señora me dice que la persona que se hallaba en el sofá tenía sangre".

Fue entonces que Emilio decidió subir a su auto y seguir al acusado: "Iba caminando y nunca me cambió el paso, caminaba normal", relató el vecino, quien recordó que en un momento el sospechoso giró el rostro y lo miró y vio que "tenía mucha sangre y como un rasguño"El hombre dijo que hasta ese momento no consideró que el cuerpo ensangrentado que estaba en el interior de su casa era el de Ayelén y agregó que siguió en su auto persiguiendo al acusado."Cuando le veo el ojo ensangrentado sabía que había cometido algo grave", añadió Emilio, quien explicó que en ese momento le avisó a otro conductor que algo sucedía y, con su ayuda, pudo reducirlo en las calles 21 y 76.



"Lo tiro contra la pared y le empiezo a apretar el cogote", detalló el vecino sobre el remisero, quien respondía "no pasa nada, no pasa nada fingiendo un aparente estado de insania".



"Yo no soy de hacer esas cosas, no me gusta esto, lo veo en las noticias y digo jamás haría, pero hoy me toca a mí", agregó al asegurar que de no haber atrapado a Saleh el crimen de Ayelén hubiera quedado impune.



"Lo que pienso es que este hombre, si yo no lo veo, hubiera ido a buscar a la familia (de Ayelén) como si nada y cuando ellos venían se hubieran encontrado con esta escena. Vos no vas a desconfiar del remisero que te fue a buscar y te trajo, si estaba (supuestamente) allá con ellos", esperándolos, concluyó.

Se negó a declarar

El remisero detenido el sábado último acusado de matar a golpes a una joven estudiante de Derecho de 23 años se negó a declarar y continuará alojado en una sede policial, informaron este lunes fuentes judiciales.



Marcelo Saleh fue indagado por el fiscal Juan Menucci, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial La Plata.



Voceros judiciales informaron que Saleh se negó a declarar ante Menucci, quien le imputó el delito de "homicidio en ocasión de robo criminis causa" de Ayelén Estefanía Arredondo.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 9.30 en un domicilio situado en calle 75, entre 21 y 22, del barrio platense de Altos de San Lorenzo, cuando la joven que se encontraba en el domicilio de sus padres fue sorprendida y atacada a golpes presuntamente por el acusado, un remisero al que convocaban cada vez que viajaban hasta Florencio Varela para visitar a su hijo preso en la Unidad Penitencia 42.Según indicaron fuentes de la causa, era un viaje que los padres de Ayelén realizaban con frecuencia durante los fines de semana, por lo que se ausentaban durante varias horas de su casa.El acusado, según los voceros,

Las fuentes indicaron que el remisero había trasladado en otras ocasiones a los padres de la victima hasta esa Unidad Penitenciaria y los esperaba unas tres horas para realizar el viaje de regreso.De acuerdo a la investigación, la principal hipótesis apunta a que Saleh aprovechó que los padres de la damnificada dejaron sus pertenencias en el interior del automóvil (una riñonera con documentación y las llaves del domicilio) y en vez de esperarlos fue hasta la casa de ellos con intenciones de robo.Pero al ingresar fue sorprendido por la hija de la pareja, con quien forcejeó y luego mató a golpes para evitar que lo delatara, siempre según la principal hipótesis de la pesquisa.

Fuentes judiciales informaron que de acuerdo al resultado preliminar de la autopsia,De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, el acusado recogió a los padres de Ayelén a las 5.30 y los trasladó en un Volkswagen Polo hasta la cárcel, desde donde regresó al domicilio creyendo que no había nadie.Tras atacar con una barreta y matar a la joven, el agresor se fue de la casa, momento en que fue visto por un vecino, que al advertir que estaba ensangrentado lo persiguió e interceptó en el cruce de las calles 24 y 75, tras lo cual lo entregó a la policía.

Al momento de su detención, el acusado presentaba heridas en su rostro, presumiblemente por la resistencia de la víctima, y llevaba consigo una mochila con precintos, guantes, y unos 8.000 pesos que se había llevado de la casa.Ayelén estudiaba Derecho y se desempeñaba como ayudante de la Cátedra III de Derecho Romano.Tras conocerse su asesinato, la joven fue despedida en redes sociales por familiares y amigos, en tanto la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata también publicó un mensaje por su muerte en el que reclamó justicia por el crimen y "castigo al culpable".