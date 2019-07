EXCLUSIVO de cronica.com.ar Un hombre que trabaja como seguridad y tiene conocimientos en primeros auxilios presenció el brutal choque y ayudó de inmediato a Sebastián Devoto, mientras estaba ensangrentado tendido en el piso. "Todavía no me pude comunicar con su familia, su esposa me está buscando", expresó. Detalles escalofriantes.