Después de salir en libertad, Marcelo "Teto" Medina, que había sido detenido el 22 de septiembre en medio de una investigación por "asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados, por su participación en el centro de tratamiento de adicciones La razón de vivir, donde se presentaba como "operador socioterapéutico", brindó una entrevista a Chiche Gelblung por Crónica HD.

Cabe destacar que el 28 de septiembre, apenas seis días más tarde, el juez Adrián Villagra ordenó su excarcelación. En su relato, el ex Videomatch contó cómo llegó a La razón de vivir, la institución acusada de ser una secta dedicada a los trabajos forzados y la reducción a la servidumbre de personas, además de señalar con lujo de detalles cómo vivió los días privados de su libertad y qué hizo tras la liberación.

"Yo tuve depresión grave por la muerte de mi papá y una de las cosas que hacía era drogarme, pero un día me asusté y pensé en que todo se había acabado, así que fui a lo de mi hija Macarena y le dije que necesitaba ver a un profesional. Le pedí que llamara un psiquiatra y le dije que quería internarme", expresó.

"En plena pandemia me puse a estudiar para operador socioterapéutico especialista en adicciones. Hasta que un día dije que iba a ir a las comunidades a contar mi experiencia y a dar charlas motivacionales", destacó al detallar lo que lo impulsó a arrancar en La razón de vivir.

El ex VideoMatch señaló que tiene ganas de seguir con las charlas motivacionales. Nahuel Ventura/Crónica.

"A partir de allí empecé a tener un trato muy fuerte con los chicos que estaban recuperándose, indicó y agregó: "Si alguno la estaba pasando mal, me lo hubiera contado y yo iba a hablar con el director. Nunca ninguno me vino a plantear un problema con la comunidad".

Por último, remarcó que "estoy con muchas ganas de hacer cosas. No quiero dejar de ser recuperador porque me llena de felicidad. Tenemos que luchar por la ley de adicciones, porque hoy un chico se droga y va un patrullero, no una ambulancia. Y además hay que apoyar a las madres del dolor, que son las que van por las comisarías peleando por los chicos".

Medina fue uno de los detenidos junto a otras 16 personas vinculadas a la comunidad La Razón de Vivir. El conductor había sido acusado de ser la cara visible de la comunidad. Fue liberado el 28 de septiembre junto a otros 10 detenidos. En su declaración dijo que es inocente y aclaró que su vínculo era para ayudar a los pacientes a que salieran de su situación. "

A partir del caso, se reportó un incremento de consultas de familiares de personas con consumos problemáticos sobre las instituciones habilitadas para tratamientos. Las autoridades recalcaron que en estos espacios debe haber psicólogos y psiquiatras que acompañen.