"Yo soy un buen tipo, es terrible esto que viví", dijo Marcelo "Teto" Medina tras recuperar su libertad. Es menester destacar que el presentador de televisión se encontraba privado de su libertad desde el pasado jueves. ¿El motivo? Estaba acusado de ser la “cara visible” de una asociación ilícita.

La misma —el centro de rehabilitación "La Razón de Vivir"— estaba denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral. Medina brindaba charlas "motivacionales" a los jóvenes que se encontraban "recluidos", como denunciaron a Crónica sus propios familiares.

Cabe destacar que a partir de está resolución, también fueron liberados otros seis presos acusados por el juez en la misma causa. Estos fueron atrapados a lo largo de 26 allanamientos realizados hace seis días en Florencio Varela, Berazategui, Virrey del Pino, Santa Fe y Córdoba.

"Estuve siete días solo y la tele me salvó", manifestó en primera instancia Medina al recobrar la libertad y hasta se animó a hablar de los cronistas que se encontraban allí: "Eran mis amigos", deslizó.

Por otra parte, volvió sobre un hecho que sus propios abogados destacaron en más de una oportunidad, aseverando "yo estoy acá, estoy a derecho". Este comentario del mediático conserva una estrecha relación con la causa, debido a que el Teto fue el único de los detenidos que se prestó a una declaración indagatoria.

"Me dijeron que no hablé, no puedo hablar. Lo único que quiero decirles es gracias. Gracias por existir, los bendigo y los quiero. Le quiero decir a los chicos y a las madres de los chicos que no voy a dejar charlas motivacionales. ¡No los voy a abandonar!", concluyó sumamente conmovido.