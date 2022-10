El conductor de televisión Marcelo "Teto" Medina rompió el silencio en Crónica HD luego de su excarcelación el marco de la causa por la supuesta asociación ilícita, entre otros cargos. "No entendía nada", apuntó sobre el momento en el que lo detuvieron.

La figura del espectáculo pasó una semana preso y está acusado de formar parte de la organización “La Razón de Vivir”, junto a otras 16 personas, quienes manejaban centros de rehabilitación de adictos a las drogas en diferentes localidades.

Liberaron a Marcelo "Teto" Medina.

"No me asustó, me ponía mal no entender qué pasaba", señaló "Teto" Medina en el piso de Crónica HD. "No sé qué me leyeron. Eran las seis de la mañana y yo estaba sentado con siete policías leyendo algo", agregó su reacción cuando allanaron su casa.

En esta misma línea, el conductor sumó: "Yo hacía lo que me pedían ¿Querés el celular? Tomá el celular ¿Querés la computadora? Acá está".

"Soy como el maestro de música de un colegio pupilo. No sé nada", insistió respecto a las graves acusaciones en contra de la presunta organización criminal. "Yo doy charlas motivacionales", aclaró su rol en los centros de recuperación.

Si bien fue liberado, el "Teto" Medina continúa siendo investigado por la Justicia y sigue procesado en la causa que investiga trata de personas y reducción a la servidumbre en la organización mencionada.

Marcelo "Teto" Medina fue liberado.

"Cuando me cuentan todo, entendía menos", describió sobre lo que vivió el jueves pasado, cuando terminó detenido. "Es más, va a sonar jocoso, pero yo dije 'esto es una joda de (Marcelo) Tinelli' cuando salí", comparó.

Por otra parte, Medina explicó su situación personal: "Hace tres años me interné por drogas. El primer pensamiento que tuve fue: perdí".

"Soy un tipo de la tele. Dije: voy a salir a la calle y la gente me va a decir 'drogón'", describió sobre la estigmatización de la sociedad para las personas que sufren problemas de adicción.

"Me formé como operador socioterapéutico especialista en adicciones", insistió el "Teto" Medina para explicar su rol en las comunidades de recuperación.

Del mismo modo, Medina apuntó: "Yo trabajo con chicos para que sigan su tratamiento, para que salven su vida, para que se recuperen".

Cabe mencionar que para seguir en libertad, el conductor tiene que presentarse en el juzgado una vez por mes. Y también tiene terminantemente prohibido acercarse a esta comunidad terapéutica.

Detención de Marcelo "Teto" Medina.

Por su parte, el abogado Adrián Penca, quien representa al mediático, reveló: "Cobraba 12 mil pesos por charla y le daban un plus de $2.500 por cada persona que él recomendaba". "¿Cuál es el delito?", apuntó el letrado.

Así también descartó que Medina "captaba" a personas para la presunta organización criminal. "Es falso, él recibía en sus redes sociales los mensajes de gente con problemas de adicción", sumó Penca.

"Él (Medina) decía: 'Mira yo conozco esta comunidad en la que trabajo, andá a verla y si te gusta quedate'", señaló el abogado y remarcó: "No es que él las llevaba en auto y las metía adentro".