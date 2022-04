INDIGNANTE 22-04-2022 17:47 Tiene 80 años y le robaron 4500 dólares: se los había llevado su cuidadora

El hombre escondía el dinero detrás de un cuadro. La semana pasada hizo la denuncia cuando s edio cuenta que no estaba más. Sostuvo que no se había forzado nungún ingreso. En la casa de la mujerde 48 años que lo cuidaba se secuestró parte del dinero y un sillón que le había prestado y no le devolvía.