"El hecho de reconocer a la persona que te robó y te drogó es terrible, es indignante, desesperante", enfatizó el mediático Ulises Jaitt, de 36 años, al referirse a su total convencimiento de haber visto en la madrugada de este sábado a una de las "viudas negras" que los atacaron a un amigo y a él en abril último, cuando desvalijaron el departamento del barrio porteño de Villa Urquiza al que las habían invitado tras conocerlas en Palermo.

Jaitt se cruzó a la joven a las 3 en el interior de la discoteca Trendy, situada en la avenida Juan B. Justo 1581, a tres cuadras de donde había conocido a las "viudas negras" en abril. "La veo con un antifaz, que tenía por la noche de Halloween, y la empiezo a reconocer por los movimientos. Y le digo: 'Sacate el antifaz'. Se lo quito y le pregunto: '¿Me reconocés?'".

El hombre de 36 años, en diálogo con Crónica HD, manifestó: "Por dentro, te la querés comer cruda". Y contó que la joven comenzó a retirarse del lugar pero, en un momento, empezó a correr.

Un amigo del mediático, por su parte, los siguió y los filmó con un celular en medio de la avenida Juan B. Justo, al tiempo que Jaitt le advertía a la supuesta "viuda negra", quien sería de nacionalidad colombiana, que iba a llamar a la Policía.

"Me quiso sobornar. Me dijo: 'Arreglemos vos y yo'. Me dice: 'Hablemos'. Como para arreglar sin la Policía", denunció. Y agregó: "'Te doy plata', me decía".

El mediático sostuvo: "Yo estaba sacado. No quería el soborno. Tiene que estar presa. ¿Voy a dejar que le pase a otro?".

Mientras ocurría esa situación en medio de la avenida Juan B. Justo, un conocido de Jaitt llamó al 911 y, a los pocos minutos, arribaron patrulleros, en uno de los cuales trasladaron a la joven en calidad de "demorada" hasta la comisaría vecinal 14-B, situada en la avenida Cabildo 232.

"Es una indocumentada y, además, reconoció el hecho porque, cuando llegaba la Policía, me volvió a insinuar un arreglo. Me dijo: 'Hablemos'. No puede quedar libre", finalizó el mediático.