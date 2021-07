Hace más de un año que una mujer viene denunciando violencia de género por parte de quien fue su pareja por dos años y medio. Luego de realizar más de 43 denuncias durante ese proceso, el abogado Matías Sanz Navamuel fue detenido el pasado jueves luego de que la fiscal María Luján Sodero Calvet quedara a cargo de la Fiscalía 2 y tomara intervención en la causa.

"Unos días antes de que lo detengan, lo vi a 50 metros mío, acechándome. Mi consigna policial en ese momento no pudo detenerlo. Hice la denuncia, pedí que se vean las cámaras y ahí estaba", contó en exclusiva a Cronica.com.ar la víctima, quien desde el primer hecho que denunció, en mayo de 2020, tiene custodia policial.

Desde ese primer hecho, donde intentó ahorcarla y arrastrarla por la escalera, la mujer no ha dejado de recibir todo tipo de amenazas y hostigamiento.

"Me hizo mucho daño. Tuve mucho miedo. Tenía poder y lo tuvo durante un año"

"'Yo hago lo que quiero. La corte es mia, tengo muertos en el placard de todos, los conozco, a mi no me pueden hacer nada porque si no yo canto'. Eso me decía todo el tiempo y ahora está detenido", expresó la víctima sobre la impunidad que decía tener su ex pareja, quien es abogado.

El incumplimiento de la perimetral por la que ahora fue detenido, no fue el primero. "La violación de la perimetral fue constante. Todo el tiempo me mandaba anónimos, Antes lo hacía en casa o en el negocio hasta que puse cámaras. Me tiraba piedras, me tiraba botellas, papeles con textos siempre ofensivos", describió la mujer.

Una de las tantas amenazas que recibió la víctima de violencia de género por parte de su agresor, el abogado Matías Sanz Navamuel.

El primer hecho que la víctima denuncia ocurrió en mayo de 2020. "Un día se brotó y me quiso matar. Tengo todas las pruebas. Durante un año se escondió y se escudó en que tiene conocidos. Me decía cosas como "no va a prosperar tu denuncia, la Corte es mia" y evidentemente fue así. Logramos que se cambie la fiscal y actuó rapidísimo", contó la víctima.

"Me hizo mucho daño. Tuve mucho miedo. Tenía poder y lo tuvo durante un año", sentenció la víctima de Matías Sanz Navamuel quien además denunció que fue revictimizada en varios momentos cuando iba a hacer las denuncias. "'¿Qué le habrá hecho? ¿Usted también le gritó?' Es un horror, eso también lo denuncié. Es muy feo, te revictimizan todo el tiempo", aseguró.

"Estoy viva porque no era mi hora", concluyó la mujer.

El abogado de la víctima, Vidal Villalba Samaniego, aseguró que en Salta se creó un juzgado de violencia de género pero que "no tiene la perspectiva de género necesaria".

"Siguen viendo desde un punto de vista muy conservador el tema de la violencia de género porque todas las medidas fueron hacia mi representada, la custodia, el seguimiento pero nunca se tomó una medida con respecto al agresor, que es el cambio de paradigma en el que nosotros insistimos", explicó a este medio.

"Estoy viva porque no era mi hora"

"Ella tiene una vida restrigida en su entorno laboral, familiar porque siempre está la policía. Ella tuvo que soportar todo este tiempo la medida cautelar sobre su persona cuando tendría que haber sido al revés", continuó Vidal Villalba.

"El violó la perimetral al menos siete veces, que es lo que nosotros denunciamos porque fue lo que pudimos constatar, pero seguro fueron muchas más porque siempre hemos encontrado papeles, amenazas u objetos de amenazas", dijo el abogado de la víctima y agregó: "Imagino que algunas las hizo él y otras las mandó a hacer. Pero siempre fueron sistemátcas las amenazas, el amedrentamiento y la violencia".

Las amenazas eran constantes hacia la víctima y su abogado expresó.

Las amenazas eran constantes hacia la víctima y su abogado expresó. "El tipo mandaba a tirar o tiraba objetos, carne podrida, pollo, con frases como 'así vas a quedar', 'te voy a matar a vos y a tu hijo', 'te voy a enterrar', cosas así sistemáticamente", describió.

"La actual fiscal desde el momento que asumió, como hace un mes y medio, sistematizó todas las denuncias. Ella recopiló todos los elementos de prueba para una medida cautelar de restricción de libertad del imputado. Y lo hizo, le imputo catorce delitos y pidió la detención", explicó Vidal Villalba.

Las denuncias de quien fue su pareja por dos años y medio no fue la única. "Hubo otra denuncia que me consta pero no puedo hablar de esa señora porque yo no soy su representante legal", explicó.

"Nosotros estamos pidiendo un tratamiento psicológico para él, porque no nos sirve saber que tiene un problema mental, queremos que se haga un tratamiento para revertir la situación, que es lo que causa su peligrosidad", concluyó el abogado de la víctima.

"Se contactó otra víctima más con nosotras a la que también amenazó, extorsionó, violentó y quien también es ex pareja"

Drante todo el proceso que la mujer viene denunciando desde 2020, recbió el acompañamiento de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria su presidenta le dijo a este medio: "Casi la mata porque la tiró de la escalera, la ahorcó, la golpeó. Es un tipo que la manipulaba muchisimo. Vivía todo el tiempo amenazándola", dijo.

Soria también aseguró que la víctima hizo reiteradas denuncias contra su ex pareja. "Él se respaldaba con que trabajaba como abogado asesor en la Cámara de Senadores, con ese poder y esa impunidad él se manejaba", contó.

"No lo detenían por la impunidad con la que contaba. Los fiscales mandaban el pedido de detención y el juez en ese momento no le daba lugar. Como organización hicimos una presentación a la Justicia del pedido de su inmediata detención por el peligro que corría la mujer, una de las víctimas, porque después se contactó otra víctima más con nosotras a la que también amenazó, extorsionó, violentó y quien también es ex pareja", concluyó Soria.

