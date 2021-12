Damián Lezcano Mendoza (70) fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Nancy Videla pocas horas después de que el cadáver de la mujer de 31 años fuera encontrado en la casa del arrestado, situada en la calle Bucarest 2531, en el barrio Villa Albertina de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

El hombre de 70 años trabajó en la construcción, fue remisero y, en los últimos años, ejercía la actividad de prestamista al tiempo que tenía una pensión.

Una mujer que le alquilaba a Lezcano Mendoza una de las habitaciones brindó ante la Justicia un testimonio que podría sellar la suerte del detenido, quien está acusado de “homicidio agravado por violencia de género”.

Según consta en el expediente abierto por el caso, la declarante dijo que cada vez que hablaba con el hombre de 70 años sobre Nancy le parecía que él estaba “obsesionado con ella”.

En una ocasión, relató la mujer, el sospechoso le pidió ayuda para revisar la cuenta de Instagram de la víctima. “¿Vos sabés manejar las redes sociales? Porque yo la verdad que no entiendo y me parece que esta chica me miente, me parece que tiene un novio”, contó que le dijo el prestamista.

“Me había mostrado la foto de perfil de ella a través de la plataforma WhatsApp”, donde la tenía agendada entre sus contactos, agregó la mujer.

Comentó que el acusado por el femicidio le detalló que Nancy venía de Rosario, que estaba sola y que, ante las carencias económicas que tenía la mujer de 31 años, él la ayudaba. “Mirá que linda muchacha”, le dijo al enseñarle la imagen que tenía en su teléfono.

La testigo, cuando se enteró de que Videla estaba desaparecida, aseguró que le pidió el celular a Lezcano Mendoza. “Cuando lo obtuve, intenté ubicar la conversación que éste mantenía” con la víctima pero, según dijo, notó “que la misma estaba borrada, así como también el contacto”.

La testigo, según al expediente al que acccedió Infobae.com, explicó que el lunes siguiente a la desaparición de Nancy -quien había sido vista por última vez el viernes 26 de noviembre-, el hombre de 70 años cavó un pozo en forma de “L” en uno de los departamentos de su inmueble y le explicó a ella “que lo hacía con el fin de arreglar una cañería".

En ese mismo lugar fue donde el acusado hizo el contrapiso en el que en la madrugada de este viernes se encontró el cadáver de la víctima.

Por último, ya con la investigación avanzada y el caso puesto en el centro noticioso de los medios de comunicación, el imputado le manifestó a la testigo: “A vos, si te preguntan algo sobre Nancy, no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabés nada y no la conocés”.