Una vecina de City Bell, partido de La Plata, sufrió un violento robo e intento de secuestro durante la madrugada del sábado cuando volvía hacia su casa caminando después de haberse bajado del micro.

Según el relato de la víctima llamada Viviana, dos hombres se bajaron de un auto, le quitaron el celular, la agarraron de los pies y de las manos, y la arrastraron hacia el vehículo. La joven había sufrido otro robo hace unos días. "El domingo pasado me robaron en La Plata una moto que compré hace tres meses y lo mismo, la Policía nada", sostuvo.

La chica dijo que no le quieren tomar la denuncia y quedó "shockeada" por lo vivido.

"Una vez que bajo del micro, me voy caminando para 449. Cruzo por el Camino General Belgrano y pasa un auto desde donde me gritan '¡morocha!' y otras cosas más, pero siguió de largo", contó al portal 0221.

"No les di bola, yo seguí caminando, pero después ese mismo auto da la vuelta y frena enfrente mío cuando iba a mitad de cuadra", dijo.

"Apenas me doy cuenta que bajan para robarme, revoleo el bolso para el patio de la casa que estaba al lado mío. Cuando voy a tirar mi teléfono, justo me empujan y me caigo al piso. Una vez que me tiran, me agarran el teléfono, después me toman de los pies y de las manos, y me arrastran, como se ve en el video", realató.

Viviana dijo que las personas que bajaron del vehículo "eran dos", pero que otros dos cómplices se quedaron esperando en el auto del lado del conductor y del acompañante. Este último es quien le apuntó todo el tiempo con "un arma vieja".

A mitad de camino, mientras la llevaban directo al auto, los delincuentes la soltaron y se fueron corriendo al vehículo.

"En ese momento empiezo a gritar 'auxilio' y ahí me sueltan. Apenas me tiran, salen corriendo al auto, pero siempre apuntándome con el arma", manifestó la joven.

"Cuando se suben yo me paro enseguida y les agarro la puerta. Mientras tanto, adelante mío había uno que se quedó parado apuntándome y ahí digo '¿qué estoy haciendo? Me van a matar', y ahí la solté", recordó.

"Se fueron y yo los corrí para ver hacia dónde se dirigían. Justo pasó un chico en un auto, me subí y le dije 'vamos a perseguirlos, por favor'. Los seguimos y los perdimos cerca de Villa Elisa, en El Rincón", dijo la joven.

"Después fuimos hasta Arana y Belgrano, donde había un patrullero al que le contamos lo que pasó, anotaron todo y se quedaron ahí tomando mates, no hicieron nada", dijo.

"El chico que me ayudó me llevó a mi casa, donde seguí llamando a la Policía para que me mandara un patrullero a mi casa y que pudieran rastrear mi teléfono, pero nunca llegó", agregó.

"Al día siguiente, lo que hago es ir a la casa de mis vecinos y preguntarles por las cámaras de seguridad", dijo Viviana.

"Fui a la comisaría a hacer la denuncia, pero no me la quieren tomar. Me dijeron que ya quedó todo registrado cuando le di los datos al patrullero el día anterior y que los iban a estar buscando, pero yo no tengo ningún papel de una denuncia ni nada", declaró.