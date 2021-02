Un hombre fue detenido por la policía de la ciudad misionera de General Roca después de que su ex pareja denunciara que la chocó el domingo con su auto cuando viajaba junto a su beba, de cuatro meses de edad.

Según la denuncia, Alfredo Tarnowski, de 44 años, embistió el auto que manejaba Noelia Teminski, de 35, para sacarla violentamente del camino.

Teminski y Tarnowski llevan más de cuatro años separados, pero recién se divorciaron ante la ley en 2020. Estuvieron diez años casados y tienen dos hijos en común.

La separación, explicó ella, se debió a que fue víctima de "violencia familiar".

La mujer se encuentra ahora en pareja y volvió a ser madre de una niña hace cuatro meses.

"Ahora que tengo a la beba es peor que cuando recién me separé. Se da cuenta de que estoy rehaciendo mi vida y que estoy bien. Se nota que embiste con más fuerza el auto", un Chevrolet Corsa, comentó Teminski al sitio C6Digital.

.

No es el primer ataque que sufrió de parte de su ex pareja. "Hubo denuncias anteriores. Acá, en el pueblo, tuve que trepar a la vereda con mi auto porque teniendo restricciones de acercamiento se me tiró encima con su Ford-350. Nunca tuve respuesta. Fueron muchos episodios de violencia y jamás lo detuvieron. Hasta esta vez que yo logré filmar" con el teléfono celular, contó.

Debido a la colisión intencional, la beba de Teminski fue llevada al Hospital de Pediatria, donde estuvo dos horas internada en observación hasta que luego le dieron el alta.

“Esta vez sé que tuvimos mucha suerte, tuve la suerte de poder filmar y que sea a tiempo, porque si llega a pasar algo similar no sé si voy a tener la misma suerte. Este tipo (por su ex pareja) ya no se está agarrando solo conmingo, se la está agarrando con mi beba”, lamentó.

Hace dos años Tarnowski entró a la casa de su ex pareja para golpearla, denunció. “Esa noche lo tendrían que haber detenido, pero no lo hicieron porque dijeron que no lo habían encontrado”, indicó.

Lo mismo ocurrió en otra oportunidad pese a que la Justicia le impuso al hombre una orden de restricción para acercarse a su ex pareja.

Tarnowski fue detenido y acusado del delito de "lesiones, daños y amenazas".