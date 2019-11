La Cámara de Apelaciones de Mendoza hizo lugar a todos los planteos de la defensa de Nicolás Gil Pereg para incorporar testigos, pericias psicológicas y psiquiátricas a la causa antes del juicio, en que acusan al hombre detenido por matar a su madre y a su tía israelíes.

Para participar de la audiencia, Pereg llegó el pasado martes al edificio de los Tribunales gritando y simulando el maullido de un gato por los pasillos, por lo que decidieron sacarlo del lugar para continuar con el normal funcionamiento del tribunal.

Uno de los abogados de Pereg, Maximiliano Legrand, contó: “En esta audiencia se trataron todas las apelaciones que presentamos en conjunto y el Tribunal hizo lugar, teniendo en cuenta que estaban vulnerando el derecho a la defensa al no admitir todas las pruebas que presentamos desde un principio”.

El abogado señaló que, entre las pruebas, están las declaraciones testimoniales de los peritos psicólogos y psiquiatras, de algunos testigos que conocían a Pereg y la incorporación de pericias que le realizaron a su cliente en Israel, antes de ir a vivir a Mendoza, que daban cuenta de ciertos "comportamientos aberrantes".

Respecto al comportamiento de Pereg y su estado general de salud, el abogado dijo: “Lo vi muy mal, hace rato lo veo así, ingresó a la sala gritando. Son los episodios psicóticos como lo dijo en su momento el Cuerpo Médico Forense”.

“Su salud empeoró y va a seguir empeorando ya que por su patología (se cree un gato) no es comprendido por los penitenciarios que saben tratar presos normales y él no lo es. Esta situación va ir creciendo, ya tiene una mano quebrada y no pasaron ni seis meses. Posteriormente puede terminar en algo peor”, advirtió.

Ante la consulta de cómo continua la causa, Legrand adelantó que “ahora van a empezar a ver a los testigos y eventualmente, cuando terminen todas las pruebas, se decidirá el mérito de la acusación y si corresponde la declaración de inimputabilidad o incapacidad" sobre su cliente.

El israelí está alojado en el penal de Boulogne Sur Mer, en la capital provincial, imputado por el homicidio agravado por el vínculo de su madre, Pyrhia Sarusi (63), y el homicidio simple, de su tía, Lily Pereg (54).

Las hermanas israelíes fueron vistas con vida por última vez el 12 de enero en la casa del acusado, situada en la calle Roca al 6000 de Guaymallén, y 14 días después, la Policía Científica encontró los cuerpos de ambas tapados con piedras y tierra en un sector del predio.