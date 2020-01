El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró este martes que aún no fue incorporado al expediente por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el video que muestra al último detenido, Pablo Ventura, en un restaurante de Zárate en la noche previa al asesinato, con el cual la defensa intenta demostrar que no estaba en la ciudad balnearia cuando se produjo el hecho.



"El video no está incorporado a la causa", dijo Escoda, quien agregó que la fiscal del caso Verónica Zamboni, solicitó en el local gastronómico la filmación, donde explicaron que "la persona que tiene la clave" para acceder a las imágenes está de viaje en Brasil "y no lo pueden aportar".



"La familia lo habrá conseguido, pero en la investigación no está", señaló el fiscal general en diálogo con el canal TN.

En ese sentido, el defensor de Ventura, Jorge Santoro, aseguró que el video "va a ser aportado mañana a la causa" en un pendrive.



Para el letrado, esas imágenes son "una prueba evidente" de que el último detenido por el hecho no participó en el ataque a golpes que terminó con la muerte de Báez a la salida del boliche Le Brique, sino que estaba en Zárate con su familia y, luego, con amigos.



Escoda, en tanto, señaló que Ventura, el único imputado que prestó declaración indagatoria, "dio una versión de los hechos, pero hay que esperar el resultado de las ruedas de reconocimiento, para luego resolver su situación procesal".



"Hay una filmación de un vehículo del lugar hasta Zárate, que es la ciudad en donde se lo detuvo al chico. Es un auto, pero no tenemos el dominio, es un vehículo igual que va de la costa hasta Zárate", detalló.

Escoda aseguró por otra parte que la rueda de reconocimiento se realizará entre mañana y el viernes, para determinar cuántos de los 11 detenidos, imputados por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", intervinieron en el ataque.



Confirmó además que "se está mandando a analizar" a La Plata "las muestras de sangre para cotejo de ADN de las prendas incautadas a los imputados y muestras de la víctima", así como "el calzado secuestrado a los detenidos para pericias escopométricas de la impronta que quedó en la víctima".