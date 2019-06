El pasado viernes, dos delincuentes entraron a un supermercado chino ubicado en Berazategui. Uno de los asaltantes, que estaba armado, empezó a tranzarse en lucha con el custodio del lugar, Juan José Figueroa, cuando intentaba robar la caja.

Finalmente, el ladrón logró zafarse, y al incorporarse disparó a Juan en la cabeza, siguió robando y luego huyó con su compañero.

LEE TAMBIÉN: Escalofriante video: así le dispararon en la cabeza a custodio de super chino

Juan Carlos, carnicero del supermercado, en diálogo exclusivo con Crónica HD contó: "Yo estaba trabajando como todos los días, cuando empiezo a ver gente que sale corriendo al fondo y que me dicen 'están robando, están robando'".

Entonces, acudió para ayudar a su amigo cuando vio la pelea, pero "apenas me acerqué, me apuntó con el arma. No me dio a mi también de milagro".

Enojado, Juan Carlos opinó que "ya que vino y robó una vida, tranquilamente podría pasar lo mismo con él, así la inseguridad mejoraría un poquito más".