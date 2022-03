"Bajaba uno y subía el otro, era como que estaban esperando su turno. El de jogging la penetraba, y el de remera verde la agarraba de los pelos y la obligaba a practicarle sexo oral", relató consternada Natalia, la dueña de una panadería que intervinó en la tarde de este lunes para que no siguieran violando a una joven de 20 años adentro de un auto en el barrio porteño de Palermo.

Natalia, junto a su marido, enfrentó a seis depravados que atacaban a la víctima en manada, a pocos metros del cruce de las calles Serrano y Cabrera.

"Cuando yo la socorro, la chica tenía la ropa interior por debajo de la rodilla y la remera toda estirada”, contó la panadera en diálogo con Crónica HD.

La testigo añadió: "Yo, antes de intervenir, llamé al 911 y mandé mensajes al grupo de prevención. Entendí la función de los que estaban de 'campana' cuando vi lo que pasaba adentro del auto".

Se refirió así a un Volkswagen Gol blanco que permanecía estacionado, con cuatro ocupantes más la víctima, y alrededor del cual estaban dos de los acusados.

.

Cuando los policías llegaron al lugar del ataque, los depravados "se estaban escapando", puntualizó Natalia.

Y agregó: "Mi marido corrió junto a los oficiales para agarrarlos. A ella se la estaban tironeando del brazo y se la querían volver a llevar para el lado de (la calle) Thames”.

Poco después, los acusados fueron detenidos. Y Natalia contó cómo fue su contacto con la vítima.

“Me apretó la mano fuerte y me dijo: ‘Gracias por salvarme’. Y me dijo: ‘No sé como terminé ahí, me estaban violando, me estaban violando. No sé como terminé en ese auto porque yo soy de (el partido bonarense de) Tigre’”, manifestó. Y finalizó: "Pudimos salvarle la vida a la chica".

Los detenidos, de entre 20 y 24 años, quedaron a disposición del Juzgado Criminal y Correccional 21, a cargo del magistrado Marcos Fernández.

.

Los arrestos fueron concretados por agentes de la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad, mientras que asistió a la vícitma personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).