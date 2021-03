Dos delincuentes, uno de ellos armado, ingresaron a una casa quinta de la localidad bonaerense de Moreno, donde asaltaron a dos familias que se disponían a cenar en un patio.

El hecho ocurrió el pasado domingo cerca de las 22.15 en una casa quinta ubicada en Constancio Vigil al 500, a metros de la ruta 5, de la mencionada localidad del oeste del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales indicaron que el dueño de la propiedad, identificado como Benjamín Vázquez (51), alertó a un móvil policial que se encontraba en la zona que dos ladrones habían ingresado a su casa con intenciones de robo.



En la vivienda se encontraban el hombre junto a su pareja e hijo y un matrimonio amigo, con el que estaban a punto de cenar.

En un video de una cámara de seguridad ubicada dentro de la propiedad quedó registrado el momento en el que las víctimas fueron sorprendidas por los asaltantes. También se ve cuando una de las mujeres víctimas del asalto revolea una silla y luego uno de los hombres se se abalanza sobre un ladrón, cuyo cómplice apuntaba con un arma.

Liliana, una de las víctimas, dijo en diálogo con la prensa que todo sucedió “en segundos” y que lo primero que vio fue que un delincuente “apuntaba con el dedo”.



“Como vi que no tenía arma, le tiré una silla”, recordó la mujer. Por su parte, Juan Manuel, el hijo del matrimonio dueño de la casa, dijo que lo primero que atinó a hacer fue agarrar a su madre y cuando vio que la tenían sujeta y que luego se abalanzó sobre uno de los asaltantes e intentó reducirlo. “Al principio pensé que era uno solo, pero cuando estaba en el piso escuché el disparo. No sabemos para dónde dispararon, si contra uno de nosotros o al aire”, recordó el joven, quien agregó que les pedían plata aunque no llegaron a robarles.

Por último, la mujer indicó que en el lugar había una nena de 3 años, hija de la pareja invitada, quien se despertó producto del ruido del disparo, pero que se encuentra en buen estado de salud. "No les importó ni la nena de 3 años"



Según los voceros, cuando la policía de la comisaría 6ta. arribó al lugar, ambos asaltantes se escaparon sin robar nada en un vehículo en el que los esperaba un tercer cómplice.

Interviene en la investigación el fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno-General Rodríguez, quien caratuló al expediente como “averiguación de ilícito”.