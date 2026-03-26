Abusó de su prima desde los 9 años, huyó a Croacia y lo atraparon: será extraditado a Salta

Un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su prima desde que ella tenía 9 años fue detenido en Croacia, donde permanecía prófugo, y será extraditado a Salta.

El caso fue denunciado en noviembre de 2020, cuando la víctima, que tenía 18 años, señaló que las violaciones comenzaron en la infancia y se repitieron hasta que tuvo 16.

Según declaró a la Justicia, el primer abuso sexual ocurrió en la casa de su abuela. El acusado le mostró material pornográfico y luego la atacó. A los 16, sufrió otros dos episodios.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), bajo la conducción del fiscal Esteban Martearena.

El sospechoso desapareció del país antes de ser detenido. Para poder atraparlo, la fiscalía emitió órdenes de captura nacionales e internacionales, y dio la intervención de Interpol.

Tras confirmarse su detención, el funcionario judicial a cargo de la causa inició de inmediato el proceso de extradición desde la ciudad de Lovran.

Los delitos imputados

El presunto abusador está imputado por los delitos de "facilitación de material pornográfico agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, abuso sexual simple agravado y exhibiciones obscenas agravadas", todos en concurso real.

Una vez que sea extraditado al país, el imputado será indagado cómo parte del desarrollo de la investigación antes de ser llevado a juicio.

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