Actualizaron la foto del afiche de búsqueda de Lian Flores, el nene desaparecido en Córdoba

La fotografía actualizada por progresión de edad de Lian Gael Flores, el nene de 3 años que desapareció en la provincia de Córdoba, fue incorporada oficialmente al afiche de búsqueda que lanzó el Ministerio de Seguridad.



El menor fue visto por última vez en el patio de la casa donde vivía con sus padres y hermanos, y los investigadores buscan reactivar los canales de recepción de información con este nuevo recurso visual.

Por medio de la resolución 467/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la medida responde a una solicitud directa de la fiscalía interviniente, tras la obtención de una nueva imagen generada mediante pericia forense.

La causa judicial se encuentra radicada en la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, bajo la dirección de la doctora María Virginia Miguel Carmona.

Desaparición en el interior provincial

De la desaparición del menor no se sabe nada desde el 22 de febrero de 2025, cuando se encontraba en la vivienda familiar ubicada en Ballesteros Sud, paraje Campo de Bollo, en el departamento de Unión, Córdoba.



Las autoridades mantuvieron diversos rastreos en la zona rural y en los alrededores del domicilio desde el inicio de las actuaciones penales, sin obtener resultados positivos sobre su paradero.

Recompensa millonaria vigente

En diciembre del año pasado se dispuso la publicación y difusión masiva de un afiche con los datos del nene y el ofrecimiento de una recompensa de 30.000.000 de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan dar con su paradero.

El monto del beneficio económico está compuesto por una inversión de 20 millones de pesos aportados por el Gobierno de la provincia de Córdoba y otros 10 millones de pesos financiados por el Estado de la Nación.



Las autoridades judiciales recordaron que los canales de denuncia anónima continúan operativos para recibir cualquier tipo de información relevante.