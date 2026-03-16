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Lunes, 16 de marzo de 2026

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JUSTICIA

Crimen de Kim Gómez: tiene 18 años y lo condenaron a 23 de cárcel por matar y arrastrar a la nena

El Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 dictó la sentencia contra el joven de 18 años por el homicidio ocurrido durante un asalto en febrero de 2025. Un cómplice de 14 años permanece bajo régimen de seguridad.

La Justicia de La Plata impuso este lunes una pena de 23 años y cuatro meses de prisión al responsable del asesinato de Kim Gómez

El condenado, quien actualmente tiene 18 años pero contaba con 17 al momento del hecho, recibió la sentencia tras ser hallado culpable de un violento asalto que terminó con la vida de la víctima en el barrio Altos de San Lorenzo.

El episodio ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando el imputado atropelló a Gómez y la arrastró a lo largo de 15 cuadras durante un intento de robo. 

El tribunal, conformado por los magistrados Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, caratuló el caso bajo la figura de homicidio en ocasión de robo.

El rol de los implicados y la situación del menor

La resolución judicial recayó sobre el mayor de los involucrados, cuya identidad se preservó por su edad al inicio del proceso. 

En tanto, la situación del segundo partícipe del crimen, un adolescente de 14 años, presenta un marco legal distinto debido a su inimputabilidad.

Pese a no poder ser juzgado penalmente por su edad, el menor fue derivado a un instituto de máxima seguridad. Allí permanecerá bajo custodia por un periodo de dos años, según lo dispuesto por las autoridades judiciales competentes.

La condena de hoy cierra la etapa de juzgamiento para el autor material del arrastre, en un caso que conmocionó a la capital bonaerense por la extrema violencia empleada en la vía pública.

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