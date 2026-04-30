Criptoestafas con app falsa: cayó una banda que robó más de 250.000 dólares

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada a criptoestafas y secuestró más de 250.000 dólares -172.000 en efectivo y 80.000 en criptomonedas- durante 21 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La organización, integrada por dos familias, captaba víctimas con la promesa de invertir en empresas que cotizan en bolsa.

Según pudo reconstruir la Justicia, para sostener la ilusión, crearon una aplicación falsa donde los damnificados podían ver movimientos financieros inventados. Al momento de pedir la devolución del dinero, los responsables alegaban restricciones del Banco Central.

Ocho integrantes quedaron imputados. Uno de ellos fue detenido en el operativo por tener un pedido de captura vigente de la Justicia de La Rioja.

Los lugares allanados en busca de los estafadores.

Más de 200 víctimas en todo el país

La causa tiene más de 200 damnificados de distintas provincias, número que podría crecer con el análisis del material incautado. El origen de la investigación fue una denuncia en Puerto Madryn en 2023: una mujer perdió más de $100 millones pesos tras un mes de supuestas ganancias.

Las tareas estuvieron a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos, articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson, con coordinación judicial de Ciudad, Provincia y Chubut.

La "ruta del dinero digital"

Los investigadores reconstruyeron cómo la banda "lavaba" el botín: convertían el dinero en criptoactivos y lo canalizaban a través de la compra de autos e importación de electrodomésticos para revender online.

Las fachadas eran agencias de viajes, casas de cambio e inmobiliarias. Uno de los imputados creaba las empresas fantasmas, otros dos operaban inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres ficticios, y otros figuraban como dueños de agencias de turismo que funcionaban como cuevas financieras.

Qué se secuestró en los allanamientos

Los procedimientos se realizaron en Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano (Capital), y en Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown (provincia).

El secuestro incluyó: más de 172.000 dólares en efectivo, seis millones de pesos, 80.000 dólares en criptoactivos, cheques por cifras millonarias, vehículos, notebooks, celulares, discos rígidos y documentación con anotaciones financieras.

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