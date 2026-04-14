Alerta ANSES: cómo identificar los intentos de estafa y proteger los datos personales en abril

En un entorno donde los trámites digitales son cada vez más frecuentes, el resguardo de la información se convirtió en una prioridad para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Durante abril de 2026, se detectó un incremento en los intentos de estafas dirigidas a jubilados y pensionados, utilizando técnicas de suplantación de identidad.

Los delincuentes suelen contactar a los beneficiarios a través de llamadas, correos electrónicos o redes sociales, prometiendo beneficios económicos inmediatos o actualizaciones de haberes con el único fin de obtener claves bancarias y datos personales.

Sin embargo, la ANSES nunca solicita datos sensibles por fuera de sus canales oficiales. El organismo no se comunica telefónicamente ni envía mensajes de WhatsApp para pedir números de cuenta, claves de seguridad social o códigos de verificación.

Cualquier contacto que exija una acción inmediata bajo la promesa de un cobro extraordinario o que solicite dirigirse a un cajero automático para "activar" un beneficio, debe ser considerado como un intento de fraude.

Mantenerse alerta no significa dejar de usar las herramientas digitales, sino aprender a utilizarlas de forma segura. La digitalización permite gestiones ágiles, pero requiere que el titular sea el único custodio de sus accesos.

Ante la duda, la recomendación oficial es interrumpir el contacto y verificar la información ingresando en la plataforma Mi ANSES, que es el único entorno seguro para gestionar las prestaciones.

Cómo detectar una comunicación falsa





Existen señales claras que delatan a los estafadores. Se debe prestar atención a estos detalles si se recibe un mensaje:

Urgencia injustificada: los estafadores suelen decir que "el beneficio vence hoy" o que "si no actúa ahora perderá el pago" . La ANSES nunca presiona a sus beneficiarios de esta manera.

Remitentes dudosos: los correos oficiales siempre terminan en @anses.gob.ar. Hay que desconfiar de direcciones gratuitas que intenten imitar el nombre del organismo.

Pedidos de claves: ningún empleado de la ANSES pedirá la Clave de la Seguridad Social ni la clave de cajero. Si la solicitan, es una estafa.

Canales no oficiales: las redes sociales de la ANSES tienen el tilde de verificación (la marca azul o gris junto al nombre). No se debe confiar en perfiles que no tengan esta validación.

ANSES: cómo identificar los intentos de estafa y proteger los datos personales.

Canales seguros para realizar trámites





Para operar con total tranquilidad, se recuerda que solo existen tres formas legítimas de gestionar los asuntos previsionales:

Plataforma Mi ANSES: ingresando con el CUIL y la Clave de Seguridad Social en la web oficial. Atención virtual: para trámites que requieren presentación de documentación digital. Línea 130: el número gratuito de atención telefónica del organismo.

¿Dónde denunciar un intento de estafa?





Si se recibió un contacto sospechoso o se cree haber sido víctima de un engaño, es fundamental reportarlo de inmediato para que el organismo pueda actuar y alertar a otros beneficiarios. Se puede hacer la denuncia de forma gratuita por los siguientes medios: