Estaba acusado de matar a su pareja, escapó rumbo a Chile, pero terminó confesando el crimen

Un hombre que permaneció prófugo durante varias horas, acusado de matar a puñaladas a su pareja en Mendoza, se arrepintió y se presentó en una comisaría para confesar el crimen. Según fuentes de la investigación, escapaba rumbo a Chile cuando cambió de parecer.

La confesión ocurrió durante la madrugada de este sábado. El acusado, Samuel Andrés Capellán, un ciudadano dominicano de 31 años, llegó alrededor de las 5:30 a la Comisaría 53 de Potrerillos a bordo de un Ford Fiesta Kinetic azul.

Frente a los efectivos, Capellán admitió que había asesinado a su pareja, Paula Milagros Espinosa, de 24 años. El crimen había ocurrido el viernes en una vivienda del departamento mendocino de Las Heras.

Después de su declaración, el fiscal de Homicidios Oscar Malla ordenó detenerlo, secuestrar el auto en el que se movilizaba y preservar su ropa y sus manos para realizar las pericias que forman parte de la investigación.

Durante la revisión médica, los profesionales constataron que el acusado presentaba heridas en el abdomen y en los muslos, un dato que también quedó incorporado al expediente.

Quién era Paula Milagros Espinosa, la víctima

El crimen ocurrió durante la tarde del viernes en la vivienda que la pareja compartía en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, departamento de Las Heras.

Según la principal línea de investigación, Samuel Andrés Capellán entró a la habitación donde se encontraba Paula Milagros Espinosa y la atacó con un cuchillo. La joven recibió varias puñaladas, principalmente en el rostro y el pecho.

Paula Milagros Espinosa tenía 24 años, era docente y era madre de un hijo que tenía junto al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el acusado dejó la casa cerca de las 18. Aproximadamente una hora después, la madre de la víctima llegó al domicilio y encontró a su hija con graves heridas.

Pocos minutos más tarde, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar. Aunque el personal médico intentó asistirla, solo pudo confirmar su fallecimiento.

Paula Milagros Espinosa tenía 24 años, era docente y era madre de un hijo que tenía junto al acusado. Con Capellán detenido, la Fiscalía de Homicidios seguirá adelante con las pericias para esclarecer todos los detalles del femicidio.