Una mujer fue asesinada de un disparo con una escopeta: detuvieron al cuñado

Una discusión familiar terminó con brutal femicidio en la localidad de Kilómetro 88, provincia de Santiago del Estero. Patricia Ibáñez, de 43 años, fue asesinada de un disparo con una escopeta en el patio de su casa. Por el crimen fue detenido su cuñado, identificado como Mario Torrez.

Según la investigación del caso, durante la discusión el sospechoso sacó una escopeta y disparó de una distancia sumamente corta hacia el cuerpo de la mujer, que gravemente herida intentó refugiarse desesperadamente en su casa.

Los peritos trabajando en el lugar del crimen.

La hija de la víctima, de 27 años, vio como su mamá caía desplomada tras dar unos pocos pasos. A pesar de los gritos de auxilio desgarradores de la joven y la desesperación del entorno familiar, no hubo tiempo de asistirla de forma debido a la gravedad de las lesiones.

Al llegar los médicos del servicio de emergencias local únicamente pudieron constatar que la agredida ya no presentaba signos vitales.

En tanto, escapando con el arma entre sus manos, el presunto autor de los disparos se adentró en la densa vegetación de una zona de monte por lo que efectivos policiales desplegaron un operativo de rastrillaje con decenas de agentes que cercaron el perímetro durante varias horas.

El prófugo fue cercado y arrestado dentro de una propiedad de la zona sin que ofreciera ningún tipo de resistencia ante la presencia de la patrulla. Se secuestró una escopeta en su poder.

La fiscalía ordenó el traslado del cuerpo para realizar la autopsia y dispuso las pericias balísticas pertinentes sobre el arma incautada.

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