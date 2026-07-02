Los escalofriantes indicios que complican al hijo de la jubilada asesinada

La Justicia dictó la prisión preventiva para el hijo mayor de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal de 72 años asesinada en la localidad mendocina de Junín. El avance de la causa sumó peritajes biológicos y hallazgos clave que descartan por completo la hipótesis de un robo en la vivienda.

El dictamen judicial recayó sobre David Demaldé Gutiérrez, quien quedó formalmente procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Los investigadores recolectaron indicios contundentes en las últimas semanas que complican la situación procesal del acusado.

La docente junto a su hijo mayor

Una de las pruebas más demoledoras surgió a partir de los estudios científicos realizados en el lugar del hecho, donde los peritos forenses hallaron rastros biológicos compatibles con el ADN del imputado. Este elemento derribó cualquier intento de coartada por parte de la defensa del principal sospechoso del crimen.

El asesinato de la docente jubilada

El asesinato se descubrió el 20 de mayo en el domicilio de la víctima, situado en la calle Rivadavia. El cadáver estaba en una galería interna del inmueble y presentaba graves quemaduras en la mayor parte de la superficie corporal.

Los médicos legistas determinaron que la mujer presentaba signos evidentes de violencia previos al inicio de las llamas, lo que confirmó que no se trató de un hecho accidental. Para la fiscalía, el fuego fue generado de forma intencional con el único objetivo de destruir evidencias y encubrir el homicidio.

Registros fílmicos de diversas cámaras de seguridad de la zona aportaron secuencias fundamentales para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque. En las imágenes se observa con claridad el arribo de su hijo David a la propiedad y, pocos minutos después, el surgimiento de una densa columna de humo negro.

La intervención policial se desencadenó gracias al llamado de una vecina del barrio, a quien le llamó la atención que la puerta de entrada de la casa permaneciera abierta de par en par durante varias horas. Al ingresar a la vivienda, el personal policial constató el escenario e inició de inmediato los protocolos de preservación.

Margarita Iris Gutiérrez tenía 72 años.

El fiscal Mariano Carbajal incorporó al expediente numerosos testimonios que dan cuenta de un extenso historial de conflictos familiares y agresiones físicas entre la víctima y su hijo. A esto se sumaron informes médicos que detallan presuntos problemas de adicción a los estupefacientes por parte del detenido.

Durante un exhaustivo rastrillaje posterior en la vivienda del sospechoso, se secuestraron elementos calcinados. Entre los restos rescatados del fuego se identificó la pata de unos anteojos idénticos a los de la víctima y un tornillo mariposa de un telar de bordar que le pertenecía.

La hipótesis principal sostiene que el acusado se llevó la cartera de su madre tras matarla y la quemó en su propio domicilio para hacer desaparecer pertenencias y documentación sensible.

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